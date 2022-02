Strážníci nejdříve zvažovali pořízení štěněte, které by si sami vycvičili. „To nám ale nedovoluje časová náročnost. Psovod by si musel vyčlenit alespoň rok času, aby ho vychoval a věnoval se mu. Navíc by nebylo jisté, jestli by bylo štěně vhodné do služby. Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke koupi již vycvičeného psa,“ upřesnil ředitel Městské policie Znojmo Petr Hladký. Bruss má už dvacet měsíců.