Kdo bude novým starostou Znojma zatím není jasné. „V tuto chvíli stále probíhají jednání s novými koaličními partnery, jména zveřejníme nejspíš po novém roce,“ řekl ve čtvrtek Znojemskému Deníku Rovnost místostarosta Jakub Malačka.

Na lednovém jednání zastupitelé také rozhodnou o novém složení rady města, místostarostech i nových členech poradních výborů a komisí. To jsou první obrysy personálního zemětřesení na znojemské radnici, které vzešly z jednání o nové koalici. Dosavadního nejsilnějšího koaličního partnera hnutí ANO posílají noví lídři do opozice. Společné zájmy s vládnoucí ČSSD a ODS tak budou na znojemské radnici nově prosazovat zástupci dosavadní opozice z KDU-ČSL a PRO Znojmo pohodlnou rozhodující většinou 19 hlasů.

Dohodli se navzdory dřívějším názorovým šarvátkám i požadavkům na odstoupení starosty Groise v důsledku jeho neúspěchu v podzimních senátních volbách.

Podle lidovce Pavla Jajtnera byla vyjednávání o spolupráci nové koalice těžká. „Změny ale výrazně mohou posunout město dopředu. V koaliční smlouvě budeme požadovat záruky toho, aby všechny zúčastněné strany měly stejná práva a byly respektovány tak, aby nedošlo k přehlasování na sílu,“ ujistil představitel znojemských lidovců.

Mimořádná situace podle něj nastala nečekaně. „To, co vzniklo, bylo kvůli tomu jak se zachovalo ANO, podrazilo nás i svoje partnery, což vyústilo v rozpad koalice. Měli jsme možnost se tvářit, že jsme čistá opozice a nebo převzít svůj díl odpovědnostmi se všemi riziky,“zdůraznil Jajtner.

Starosta @znojmocity_cz Jan Grois (ČSSD) hodlá rezignovat na post starosty. Vyplývá to z programu mimořádného zastupitelstva svolaného na 11. ledna. Na něm by mělo zároveň zasednout nové vedení radnice ve složení ČSSD+ODS+PRO ZNOJMO+KDU-ČSL. Končí tak dvouletá vláda ČSSD+ODS+ANO pic.twitter.com/5Lxfb5I3Er — Petr Tichý (@TichyCRo) December 31, 2020

Podobné důvody uvádí i členové uskupení PRO Znojmo. „Čeká nás hospodářská recese a výpadek příjmů do rozpočtu města. Přišel čas dělat kompromisy, které jsou pro naše město lepší řešení, než další kiksy, přešlapy a tápání. Naše voliče jsme nezradili a opravdu nám nejde o koryta. Zvedáme jen to, co po radničním zemětřesení leží na zemi. Potřebujeme ovlivňovat dění na radnici,“ uvedli ve svém prohlášení členové uskupení PRO Znojmo.

Politická rošáda

Dosavadní silní koaliční partneři z hnutí ANO přesedají do opozice. Podle místopředsedy krajské organizace a zároveň předsedy znojemského hnutí ANO Davida Štolpa se o sestavování nové koalice bez nich dozvěděli členové těsně před Vánocemi. „Lidovci její tvoření nazvali honosně pod Betlémskou hvězdou, ve skutečnosti je to politická rošáda, která má kořeny v nenaplněných osobních ambicích starosty Jana Groise,“ uvedl Štolpa, který považuje obejití ANO za trest za to, že se přidali k požadavku na odstoupení starosty.

To však na rozhodujícím prosincovém zasedání překvapivě popřeli a odvolání Groise tak znemožnili.

Tím si znepřátelili členové ANO nejen opozici, ale i vládnoucí ČSSD, která je podezřívá z manipulací ve vlastní prospěch. „ANO mimo jiné začalo jednat s opozicí o tom, že nás i přesto, že jsme vyhráli volby obejdou a vytvoří novou koalici,“ uvedl Jan Grois.

O tom, kdo provede Znojmo náročným rokem 2021 budou mít obyvatelé jasno v pondělí 11. ledna.

Politická krize na znojemské radnici nabrala na obrátkách v říjnu po senátních volbách, v nichž starosta Jan Grois neuspěl. Členové opozice požadovali jeho odstoupení a nové uspořádání rady města. Zástupci KDU-ČSL a PRO Znojmo se kvůli tomu spojili s hnutím ANO, to však na poslední chvíli od dohody ustoupilo. V polovině prosince pak vyzval starosta Jan Grois opoziční partnery k jednání o nové koalici a nabídl k dispozici i křeslo starosty.