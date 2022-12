Zatímco lidem v osobních autech se náhradní trasa protáhla o pár set metrů, řidiči náklaďáků museli skousnout cestu přes Střelice, Boskovštejn, Jiřice u Moravských Budějovic, Hostim či Rozkoš.

Stavba vyšla zatím na zhruba šestadvacet milionů korun, část prací ale ještě zbývá dokončit. K těm se dělníci vrátí na jaře, kdy most mají obložit kamenem. „Ke stavbě byl komplikovaný přístup, protože je stísněná v zástavbě. Nyní instalujeme svodidla a chceme most uvést do předčasného užívání. Zřejmě od pondělí,“ odkázal na kontrolu stavebních prací, která se má uskutečnit v pátek, Charvat.

Širší i s chodníkem

Zatím testovací zimní jízdu si řidiči užijí už po rozšířeném mostě, bezpečně po něm projdou i chodci. „Podařilo se nám vykoupit sousední rodinný dům včetně garáže. Díky získanému prostoru je most širší asi o dva metry a vznikl i chodník pro pěší,“ vyzdvihl Charvat.

Pro místní i region má most historický význam, byť není oficiální památkou. „Říkáme mu Kopalův. Název ctí vzpomínku na plukovníka Karla Kopala, narozeného v Ctidružicích u Znojma. Byl postavený v roce 1892, zřejmě jako příprava na přehradu. Je to krásný klenutý most z cihel,“ popisoval místo starosta Jevišovic Pavel Málek.

Mosty v Únavově a Moravském Krumlově

První auta mají od pondělí projet také po opraveném mostě v Únanově na Znojemsku. Jeho rekonstrukce s částečnou uzavírkou tam trvala asi tři měsíce. „Upravoval se povrch, zbortily se staré krajnice, které jsou nyní nové,“ uvedl již dříve tamní starosta Jindřich Bulín.

Ke zhruba stejnému datu by měla projet také auta přes opravované mosty v Znojemské a Rakšické ulici v Moravském Krumlově. Bez uzavírky a objížďky je po více než roce oprav také průtah Uherčicemi. Stavbaři rovněž nedávno ukončili obnovu necelého kilometru silnice v Kuchařovické ulici ve Znojmě.

Naopak zůstává zavřená silnice první třídy I/53 mezi Znojmem a Lechovicemi. Státní silničáři ji původně avizovali zprovoznit v polovině prosince, kvůli komplikacím a novým plánům s kruhovou křižovatkou u Bantic se však rekonstrukce zhruba sedm kilometrů dlouhého úseku protáhne do léta.