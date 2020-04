I v úterý na jihu Moravy hygienici zapsali více lidí vyléčených z nemoci Covid-19 než těch, kterým nově vyšel pozitivní test na nový typ koronaviru, který nemoc vyvolává. Uzdravených je již 247, za úterý jich přibylo třináct, nové případy přibyly do úterního podvečera čtyři. Šestnáct lidí s pozitivním testem od počátku epidemie zemřelo.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Hygienici sledují dva příznivé trendy ve vývoji epidemie. „Nově zjištěné případy v naprosté většině pochází z okruhu lidí, kteří byli s nemocným v nejužším kontaktu jako členové rodiny či spolubydlící. Případy takzvaného komunitního přenosu nyní téměř nezaznamenáváme,“ uvedla Renata Ciupek z krajské hygienické stanice.

Naprostá většina nemocných také zůstává v domácím léčení. „Z dosud zjištěných nemocných se jich doma léčilo či léčí 360, což je přes osmdesát procent. U většiny nyní nemocných už také nejde o akutní stav onemocnění, ale o jeho doznívání či stav před ukončením domácí izolace,“ upřesnila Ciupek. Pro to, aby pacienta uznali za zotaveného mají hygienici přísná kritéria. „Pacient by měl být víc než tři dny bez horečky nebo by mělo uplynout alespoň sedm dní od začátku onemocnění. Poté lez přistoupit ke kontrolním testům. Za uzdraveného považujeme pacienta, který má dva negativní vzorky odebrané z horních cest dýchacích v rozmezí delším čtyřiadvaceti hodin,“ přiblížila Ciupek.

Podíl zotavených v kraji stoupl v úterý na šestapadesát procent. Nejvíce je jich v Brně, kde jejich počet poprvé překročil stovku a přesáhl dvě třetiny všech nakažených ve městě. Stejný podíl hlásí Blanensko a Znojemsko, s dvanácti, respektive čtyřiačtyřiceti uzdravenými. Na polovinu stoupl počet zotavených na Brněnsku a na stejném podílu zůstává na Hodonínsku. Méně zasažené Vyškovsko má přes třetinu zotavených a nejvíce zasažené Břeclavsko se s osmačtyřiceti uzdravenými dostalo nad dvě pětiny.

V celé zemi evidovalo ministerstvo zdravotnictví v úterý večer 7 486 lidí s pozitivním testem na nový typ koronaviru. Počet zotavených stoupl na 2 942, 225 lidí s pozitivním testem od počátku epidemie zemřelo.