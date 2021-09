Z důvodu zvyšujícího se počtu hospitalizovaných v září, lékař apeluje na nutnost očkování. „Pokud někdo ze starších a nemocných lidí například s cukrovkou pocítí problémy, měl by v časném stadiu přijít do nemocnice," dodal Husa.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.