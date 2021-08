Ještě nedávno byly žulové kostky například v Rakšické ulici v Moravském Krumlově na Znojemsku, ale i odtud už zmizely. „V téhle chvíli tam je asfalt,“ potvrdil krumlovský místostarosta Zdeněk Juránek.

Opravy skončily zhruba před měsícem. Náklady byly asi dvaatřicet milionů korun. Minulý týden tam silničáři dokončili i trvalé dopravní značení. Součástí byly i úpravy chodníků. „Byla to nejhorší krajská silnice ve městě. Teď je nejhorší na ni navazující Nádražní. Je tam směs žulových kostek a šatovské dlažby,“ konstatoval Juránek.

Jedním z důvodů rušení kostek byl podle Krumlovských hluk. Nepříjemný je kostkový povrch také pro cyklisty. „Jezdí se po nich hůře, než po asfaltu, alev historickém centru měst mají své místo. Také záleží, jak jsou udělané,“ reagoval na změny třeba Martin Hemza.

V převážné většině případů krajští silničáři při úpravách vyměňují žulové kostky za živičný povrch. „Tam, kde zůstává žulová kostka, je důvodem zachování historického rázu obce nebo města,“ sdělila krajská mluvčí Alena Knotková.

Se zachováním kostek počítají zatím i do budoucna v Hlavní ulici ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku, která je hlavní spojkou s blízkými Němčičkami. „Je to krajská silnice, ale co mám zprávy, tak výměna nyní není na pořadu dne. Jediné, co zní proti kostkám, je vyšší hluk,“ zmínil tamní místostarosta Petr Hasil.

Povrch silnice z kostek mají ve městě také ve Střední ulici. Před dvěma lety ji přitom dělníci opravovali. Kostky tam už byly rozdrolené. O tom, že by ale Velkopavlovičtí chtěli v místě asfalt, ani neuvažovali.

Kostkový povrch silnice naopak zmizel v letošním roce ze Sokolské ulice v nedalekém Kobylí. Dělníci pracovali v úseku od hlavní křižovatky po železniční přejezd. „Dali jsme tam asfalt. Je to cesta, kudy jezdí těžká technika do výrobních areálů. Podloží nám pořád klesalo. Měli jsme stížnosti od lidí, že se jim třepou baráky,“ sdělil starosta Pavel Kotík. Náklady byly asi pět a půl milionu korun.

Kostky najdou nové využití u tamního muzea. Z obce podle starosty rozhodně nemizí. „Pouze ty, co jsou v horším stavu už nepoužijeme, což je tak deset procent. Třeba do sklepních uliček zapadnou lépe, než asfalt," míní Kotík.

Opravy silnic:



- Rakšická ulice, Moravský Krumlov (Znojemsko): část ze žulových kostek, místo nich nyní asfalt.



- Sokolská ulice, Kobylí (Břeclavsko): místo žulových kostek nově asfalt, kostky jako nový povrch silnice k muzeu.