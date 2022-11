Kostry i zvonice: archeologové se v Tasovicích prokopali až do 13. století

Hluboko do historie Tasovic na Znojemsku se v uplynulých dnech probádali archeologové z Jihomoravského muzea ve Znojmě. U tamního kostela Nanebevzetí Panny Marie odkryli desítky hrobů jejichž stáří odhadují až do třináctého století. „Významný nález spočíval také v odkrytí základů zvonice původního kostela, jehož historie sahá až do středověku,“ vyzdvihl za tým archeologů David Rožnovský.

Základy původní stavby kostela i desítky pohřbených před mnoha sty lety zkoumali archeologové v Tasovicích na Znojemsku. | Foto: Se souhlasem David Rožnovský/JMM ve Znojmě