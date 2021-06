S omezeními, kvůli covidovým opatřením, ale přece. Do vody ve venkovních bazénech už skočili první plavci. Na ohřívanou vodu lákají v Únanově, návštěvníci plovárny Louka ve Znojmě mohou nově plavat o hodinu déle.

První návštěvníci ve Znojmě prošli třeba novými turnikety. „Investovali jsme do venkovních i vnitřních prostor areálu. Z těch nákladnějších akcí jsou to opravy sprch nebo ostrůvků u bazénů, konkrétně jejich dřevěných ploch,“ vyjmenoval za provozovatele Marek Vodák, ředitel správy nemovitostí města.

Budovy plovárny zdobí nový nátěr, revizí prošly atrakce. „Opravené je dětské hřiště a vyčistili jsme betonové plochy, podlahy za turnikety jsme opatřili protiskluzovým nátěrem. Pro děti jsme pořídili nové lodičky,“ pozval k návštěvě znojemské plovárny Vodák.

Pravidelní návštěvníci uvítají novinku v podobě předplatitelské karty. „Díky kartě má její vlastník levnější vstupné. Může si vybrat kartu, čipový přívěsek nebo čipové hodiny – náramek. Ty může využít také v městských lázních a dalších sportovištích města,“ upřesnil starosta Znojma Jakub Malačka.

Do obnovy plovárny investovali Znojemští více než dva miliony korun. Zájemci si mohou přijít zaplavat každý den od deseti hodin ráno do devíti večer, což je o hodinu déle, než v předchozích letech. Provozovatelé i návštěvníci se zatím musí poprat s mimořádnými opatřeními. Kapacita plovárny je omezena na polovinu, tedy pro dvanáct set osob. Návštěvníci musí doložit očkování nebo negativní test na covid. Výjimku mají děti do šesti let.

Otevřená koupaliště:



Znojmo – nové turnikety a předplatitelské karty



Únanov – obnovený trávník, vyhřívaná voda na 25 stupňů



Otevřou koncem června:



Moravský Krumlov – obnovený tobogán



Bantice – přírodní biotop

Od začátku června je také za stejných podmínek v provozu koupaliště Pohoda v Únanově. „Současně může být v areálu pět set lidí. K dispozici mají také tobogán, vodní jeskyni či masážní lůžka,“ lákal starosta obce Jindřich Bulín.

Tamní návštěvníky skok do ledové mine. „Ohříváme postupně vodu, brzy budeme na pětadvaceti stupních,“ upozornil starosta Únanova.

Pro návštěvníky připravili trávník, natřeli lavičky. „S provozovatelem bufetu jsme se dohodli na rozšířené nabídce občerstvení,“ dodal Bulín. Od začátku července si budou moci zájemci zaplavat už od osmi hodin ráno.

Přípravy na otevření probíhají teprve na přírodním koupališti v Banticích. „Uvidíme, jak se vyvine situace s opatřeními, předpokládáme, že provoz bychom mohli zahájit ke konci června nebo začátkem července,“ plánoval tamní starosta Josef Šprencl.

Podobně jsou na tom v Moravském Krumlově. „Máme nová čerpadla, opravili jsme tobogán, chystáme výhodnější otevírací doby. Koupaliště plánujeme otevřít až první prázdninový den, možná o týden dřív,“ sdělil Deníku Rovnost ředitel krumlovského koupaliště Jiří Čemerka.

Kromě koupališť si mohou lidé zajít k vodě třeba na vodní nádrž Výrovice, Jevišovickou přehradu na Vranovskou pláž nebo k Bítovu.

Oblíbený Mašovický lom už naopak mnozí nedoporučují. „Už jsme se párkrát napálili. Nechtěli jsme se mačkat v davech na koupališti, tak jsme jeli do Mašovic. Tam to ale bylo ještě horší,“ podělila se Eva Veselá ze Znojma.

Na teplejší dny si zase počká Jiří Rokyta. „Doma si ještě přitápíme, voda mě zatím neláká,“ komentoval návštěvník Moravského Krumlova.