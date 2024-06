Po znojemské Plovárně Louka a krumlovském koupališti mají lidé na Znojemsku příležitost k osvěžení také v Miroslavi. Tamní koupaliště otevře v pondělí 24. června. Ve Vrbovci se lidé ochladí 22. června a pořadatelé připravili slavnostní otevření s programem pro děti. Deník zmapoval, kde je jaká otevírací doba a kolik lidé za koupání v regionu zaplatí.

Městská plovárna Louka. | Video: Město Znojmo

Otevírací doba: denně od 10.00 do 21.00

Za kolik: dospělý celý den 130 korun, děti do 15 let 100 korun, děti do 6 let zdarma

Proč přijít: Areál nabízí plavecký bazén, relaxační bazén, skluzavky a tobogán. Malý bazének je připravený i pro nejmenší návštěvníky. Součástí areálu jsou sportoviště a dětské hřiště s prolézačkami a pískovištěm. V areálu najdou příchozí občerstvení. Kdo nevydrží u vody celý den, může počítat se slevou na vstupném odpoledne nebo večer. Rychlejší odbavení zajistí přívěsek či kartička pro abonenty.

Otevírací doba: denně od 10.00 do 20.00

Za kolik: dospělý 80 korun, snížené 50 korun, rodinné 160 korun, děti do 130 cm a držitelé ZTP zdarma

Proč přijít: Koupaliště v Miroslavi otevírá v letošní sezoně poprvé v pondělí 24. června. Návštěvníci se mohou těšit na novou sestavu prolézaček pro děti. V místě je k dispozici parkoviště pro padesát aut i stánek s občerstvením.

Otevírací doba: červen všední dny 13.00 až 19,00, víkendy 10.00 – 20.00, prázdniny denně od 10.00 do 20.00

Za kolik: červen dospělý 100 korun, snížené 60 korun, prázdniny 120 korun, snížené 70 korun, rodinné vstupné 330 korun

Proč přijít: Krumlovské koupaliště nabízí bazén pro plavání, bazén se skluzavkou a tobogánem i menší bazén s atrakcemi pro mladší děti. V areálu je také vířivka i stánek s občerstvením. Kdo přijde plavat večer, může počítat s levnějším vstupným.

Otevírací doba: červen ve všední dny od 14.00 do 20.00, víkendy od 10.00 do 20.00, prázdniny denně od 10.00 do 20.00

Za kolik: plné vstupné 150 korun, dětí od 4 do 12 let 100 korun, rodinné 200 až 450 korun

Proč přijít: Únanov nedaleko Znojma se může pochlubit koupalištěm s řadou vodních atrakcí, sportovišti a také autokempem. Koupaliště nabízí plavecký a rekreační bazén, brouzdaliště pro děti, tobogán, skluzavku, vodní jeskyni, masážní lůžka, divoký kanál a další vodní atrakce. Součástí areálu je občerstvení a dětské hřiště. Příznivci odpoledního i večerního koupání mají nižší vstupné.

Pohoda v Únanově. Hřiště i autokemp jsou v provozu, koupaliště otevře v červnu

Otevírací doba: všední dny od 12.00 do 20.00, víkendy od 10.00 do 20.00

Za kolik: dospělý 80 korun, děti 50 korun, rodinné vstupné 200 korun

Proč přijít: Koupaliště ve Vrbovci otevírá v sobotu 22. června s programem pro děti nazvaném Vítání léta. Kromě plaveckého bazénu tam najdou příchozí vodní skluzavku, dětské brouzdaliště, nechybí ani stánek s občerstvením a krytým posezením. V areálu koupaliště se také nachází hřiště pro plážový volejbal. Zapůjčit lze sety na badminton nebo si zahrát pétanque. Na louce před koupalištěm promítá letní kino a několikrát za sezonu zde zahrají i místní muzikanti.

Otevírací doba: denně od 10.00 do 19.00

Za kolik: dospělý 70 korun, děti 50 korun

Proč přijít: Koupaliště v Mramoticích, které spravuje Město Znojmo, otevírá v pátek 28. června. Koupaliště se nachází jižně od obce na okraji lesíka. Bazén má rozměry padesát krát dvanáct metrů. V objektu je možnost se občerstvit v malém bufetu. Odpolední vstupné je za padesát nebo třicet korun.

Investice ve Znojmě. Město plánuje modernizaci koupaliště v Mramoticích

Otevírací doba: denně od 10.00 do 21.00

Za kolik: dospělí 70 korun, děti od 6 do 15 let 60 korun

Proč přijít: Koupaliště v Trstěnicích otevřelo podl einformací na webu obce 19. června. Plavcům nabízí bazén, malí návštěvníci mají k dispozici dětský bazén s tobogánem a malou skluzavkou. Součástí areálu je občerstvení a herní prvky pro děti, za koupalištěm je také kemp s chatkami a místem pro postavení stanů či karavanů.