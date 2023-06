Na koupališti Pohoda v Únanově zaplatí každé dítě , které má více než třináct let, za celodenní koupání 150 korun. Mladší děti a penzisté koupí vstupenky o padesát korun levněji. Děti do tří let za vstup neplatí. „Loni dospělý zaplatil 120 korun a dítě devadesát,“ uvedl starosta Únanova Jindřich Bulín.

Jízda na tobogánu nebo velké skluzavce Kamikadze je zdarma. „Člověk si koupí vstup, a pak si užívá,“ řekl Bulín. Návštěvníci si případně musí hradit za pronájem hřišť a vybavení. Například za pronájem tenisového hřiště dají sto korun.

Změna cen se nevyhnula ani občerstvení. Hranolky s tatarkou návštěvník koupí za šedesát korun, loni to bylo o pět korun méně. Stejně zdražil i párek v rohlíku, který nyní stojí pětatřicet korun. Ceny pití naopak zůstaly stejné. Limonádu návštěvníkovi načepují za pětatřicet korun a pivo za čtyřicet korun.

Za vstupné si připlatí také příchhozí na koupaliště v Moravském Krumlově. Dospělý dá o čtyřicet korun více a děti o třicet korun více než loni. V červenci a v srpnu stojí celodenní plné vstupné 120 korun a snížené sedmdesát korun. Rodinu den na koupališti vyjde na 330 korun. Například hodina stolního tenisu stojí pětadvacet korun. Za sklouznutí na tobogánu nebo skluzavce lidé neplatí.

Na Městské plovárně Louka ve Znojmě se nadšenci koupou už od konce května. Dospělý člověk tam zaplatí za celodenní vstup sto korun, děti do patnácti let a důchodci nad pětašedesát pak osmdesát korun. S rodinným vstupným získá rodina slevu deset procent. Kdo slaví narozeniny, má ten den vstup do areálu zdarma, stejně tak děti do šesti let.

„Voda v pětadvacetimetrovém bazénu je vyhřívaná, příznivci plavání tak mohou chodit na plovárnu i v chladnějším počasí,“ zmínil nedávno mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Ceny jídla a pití v tamním bistru už zvyšovali loni. Rozdíly jsou nejvýše o pětikorunu. Pivo návštěvník koupí kolem padesáti korun, limonádu pak za pětačtyřicet korun. Párek v rohlíku v bistru stojí třicet korun, hranolky dvakrát tolik.

Za méně peněz se lidé vykoupou například na koupališti ve Vrbovci. Dospělý si vstupenku na celý den pořídí za šedesát korun, pro dítě pod patnáct let stojí čtyřicet. „Ceny zůstávají stejné, nezdražovali jsme,“ uvedl starosta Vrbovce Jiří Písař.

Tobogan, klouzačka, plážový volejbal nebo třeba pétanque jsou zdarma k ceně vstupu. „Jen chceme, aby nám lidi ty míče vraceli v pořádku,“ dodal Písař.

Venkovské koupaliště

Ceny jsou podle návštěvnice Markéty Turčíkové odpovídající. „Se synem jsme tu skoro každý druhý den. Je to ideální venkovské koupaliště pro lidi, co nemají rádi velké rušné plovárny ve městě. Bazény jsou tady dva, malý a velký a úplně nám to stačí,“ sdělila Turčíková. Za pivo návštěvník zaplatí devětatřicet korun, za kofolu o devět korun méně.

Děti, studenti a důchodci na koupališti v Miroslavi stráví celý den u vody za padesát korun, dospělí si za vstup připlatí ještě třicet korun. Rodinu vstupné vyjde na 160 korun. Děti do 130 centimetrů se vykoupou zdarma.

Městská plovárna Louka (Znojmo)

Dospělý - 100 Kč

Dítě - 80 Kč

Pivo - cca 50 Kč

Limonáda - 45 Kč

Párek v rohlíku - 30 Kč

Hranolky - 60 Kč

Koupaliště v Moravském Krumlově

Dospělý - 120 Kč

Dítě - 70 Kč

Koupaliště Pohoda (Únanov)

Dospělý - 150 Kč

Dítě - 100 Kč

Pivo - 40 Kč

Limonáda - 35 Kč

Párek v rohlíku - 35 Kč

Hranolky - 60 Kč

Koupaliště Vrbovec (Znojmo)

Dospělý - 60 Kč

Dítě - 40 Kč

Pivo- 39 Kč

Limonáda- 30 Kč

Koupaliště v Miroslavi

Dospělý - 80 Kč

Dítě - 50 Kč

ALŽBĚTA KADLECOVÁ