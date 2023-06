Majitel i ochránci přírody si od opatření slibují, že koupajících bude méně. „Zaplatila jsem pětašedesát korun za tři hodiny, není to tak moc,“ sdělila například Kamila Hlaváčková. Kdo přijede jen na hodinu, platí pětačtyřicet korun. Časy koupajícím ale nikdo nekontroluje, vše je na slušnosti a ohleduplnosti příchozích.

Loni byl nápor návštěvníků opravdu masivní, auta stála, kde neměla a komplikovala dopravu v obci. „Byl to problém. Nyní je koupání zpoplatněné nově teprve od pátku, jaký bude mít vliv, nedokážu říct. Byli bychom pochopitelně rádi, kdyby návštěvníků ubylo,“ sdělila Deníku mašovická starostka Martina Pelánová s tím, že zpoplatnění je záležitostí vlastníka lomu.

Více než dvanáct let je majitelem Stanislav Kacetl. Koupil ho tehdy za tři miliony korun, kolem vysázel stromy a místo oplotit nechtěl. Během loňského léta se kvůli náporu koupajících voda poprvé zkazila nad únosnou mez. „V zadní části jezera se vytvořil zelený potah a bílá pěna, a proto jsem se po konzultaci s úřadem Jihomoravského kraje, s odborem životního prostředí a vedením Mašovic rozhodl změnit svůj dosud neaktivní přístup majitele. Mým cílem je zlepšit kvalitu vody, mít kultivované okolí, snížit nekontrolovanou návštěvnost a ve finále mít pokryté i náklady,“ řekl pro regionální týdeník Znojemsko Stanislav Kacetl. Deníku se s ním spojit nepodařilo.

Zdroj: Veronika Pokorná

Lom dobře zná například i Vojtěch Smola a loňský zelený povlak také zaznamenal, a to poprvé za deset nebo patnáct let. Dříve klidné místo se podle něj změnilo zejména v obobí covidu, kdy byl vstup na koupaliště a plovárny regulovaný. V létě tam byla doslova hlava na hlavě. Návštěvníci navíc vykonávali potřebu, kde se jim zachtělo. Nyní již přibyly u lomu toalety. „Když si chci užít klid, zajdu si tam zaplavat až večer. Stejně se chovají i místní. Vykoupou se, usuší, pobudou na břehu a jdou pryč. Podobné je to u spousty cyklistů, kteří jedou kolem a místo znají," sdělil Smola. Poukázal ale na rodiny s nafukovacími matracem a dalšími vodními plavidly, které tráví u lomu půl dne. „Všude jsou přitom cedule, že koupání nikdo nezakazuje, ale omezené je použití krémů. Což při dlouhém pobytu na slunci jistě nikdo nedodržuje," uvažoval.

Doufá, že poplatek návštěvnost zreguje, i když je zároveň přesvědčený o vynalézavosti lidí, jak se jeho zaplacení vyhnout. Do lomu míří často i potápěči nebo mimo hlavní sezonu otužilci.