Místo černé skládky prostor pro rozjímání ve stínu dubů, molo na Dyji, pétanque a šachy v Horním parku, jinde například pumptrack. Znojemští budou už příští týden rozhodovat o tom, do kterých z dvanácti navrhovaných projektů participativního rozpočtu vloží čtyři miliony korun.

Přírodní plovárna na Dyji by mohla vzniknout ve Znojmě díky participativnímu rozpočtu. | Foto: Vizualizace Martin Kaftan

Do letošního, čtvrtého ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Znojmo, přihlásili celkem osmnáct návrhů. „Na základě posouzení odborů jich postoupilo do další fáze, tedy k veřejné prezentaci, celkem dvanáct. Zájemcům je představíme ve čtvrtek od čtyř hodin odpoledne v Dolním sále Znojemské Besedy. Tam také proběhne první kolo hlasování, Poté budou moci obyvatelé hlasovat online, prostřednictvím mobilního rozhlasu a portálu občana, až do konce září,“ uvedla mluvčí znojemské radnice Soňa Bystřická.