Nabídku na odkup historické budovy České pošty obdržela radnice před časem, její cena je zhruba osmadvacet milionů korun. Představitelé města zvažují sloučit do ní část úředníků, kteří jsou v současné době roztříštěni ve čtyřech budovách ve městě. „Cena je výhodná, pouze ve výši znaleckého posudku. Navíc bychom poštu nekupovali od spekulanta, ale od státu,“ hodnotil Malačka.

Jeho úvaha o tom, že by v opačném případě mohla na místě vzniknout ubytovna, zapůsobila. „Tady není o čem přemýšlet, za ty peníze jasně, že koupit. A klidně sestěhovat úřady do jedné budovy, proč běhat po celém městě, když by mohlo být vše pohromadě,“ reagoval například Milan Květ.

Pošta na prodej. Znojemští zvažují, zda se jim za 28 milionů vyplatí

Na historickou hodnotu upozornila zase Renata Honz. „Určitě koupit, musíme si vážit věcí, které nám tady zanechali naši předci a ne všechno hned prodávat nebo bourat,“ podělila se o názor.

Přestavba by stála velké peníze

Ke koupi pošty je ale naopak skeptický opoziční zastupitel Jan Blaha z hnutí ANO. „Nezaznamenal jsem žádný relevantní argument pro koupi budovy. Vedení radnice zatím občanům místo jasných argumentů míchá koktejl dojmů a chabých důvodů. Každý by si měl položit otázku, zda městský úřad opravdu potřebuje další budovu v době, kdy nová vláda slibuje výrazné snižování úředníků. Po této kupující eskapádě by úřad sídlil ve třech budovách místo ve čtyřech,“ není přesvědčen o vyváženosti nákladů Blaha.

Zveřejněnou úvahu o možné ubytovně považuje za manipulativní. „Je to argument, který místo faktů míří na emoce. Budeme tedy vykupovat všechny objekty ve městě, aby tam náhodou nevznikly ubytovny? Navíc ty vznikají v prostorově vhodnějších budovách. Tahle přestavba by stála velké peníze,“ nebál by se Blaha.

Volné termíny k očkování má znojemská nemocnice, zdravotníkům pomohou hasiči

Starosta Jakub Malačka nesouhlasí, provokativní sdělení si uvědomuje. „Je ale pravdivé, ubytovna není nereálná. Pokud by nový vlastník chtěl změnit územní plán na ubytovnu, město by nemělo argument mu nevyhovět. Ke všem totiž musí přistupovat rovně,“ upozornil.

Mecenáš umění

Jan Blaha poukázl i na další náklady, spojené s rekonstrukcí. „Oprava budovy pošty by se pohybovala kolem devadesáti milionů korun. Za to bychom ve městě postavili už novou sportovní halu, parkovací dům či záchytná parkoviště,“ sčítal náklady Blaha.

Novinka ve Znojmě: obří vyhlídkové kolo jako v Prátru. Podívejte se

Peníze na koupi budovy podle Malačky radnice má. Jako vlastník, by nad jejím využitím získala kontrolu. „Pokud by tam nebyl úřad, mohli bychom ji třeba pronajímat, s našimi podmínkami. Zájem může mít mecenáš umění, vzniknout by tam mohlo muzeum pošty,“ zamýšlel se nad dalšími možnostmi Malačka.

Záměr o koupi budovy pošty projednají zastupitelé na svém jednání v půli prosince. „Nejde o to, vymýšlet důvody, proč budovu nekoupit, ale zvážit všechny možnosti i rizika,“ dodal Jakub Malačka.