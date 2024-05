Případy, ve kterých hrála hlavní roli zvířata, řešili v těchto dnech znojemští strážníci. Na pomoc vyráželi zachránit kozu a také hada, který si vlezl do prázdného bazénu.

Strážníci ve Znojmě řešili v těchto dnech hned dva případy související se zvířaty. | Foto: MP Znojmo

Koza se slunila na „římse“ domu ve Znojmě. „Koza věděla, jak se dostat nahoru, ale dolů už to nedokázala,“ sdělili strážníci na sociálních sítích s tím, že navíc si za cíl svého výstupu vybrala dům, kde nebydlel její majitel.

Vše dobře dopadlo, kozu majitel nakonec s pomocí strážníků zachránil a odvedl domů. Zatímco se koza slunila, had si vlezl do bazénu. Majitelé zavolali na pomoc hlídku. „Kolegové hada odchytili a následně vypustili do volné přírody,“ sdělili strážníci.

Strážníci ve Znojmě řešili v těchto dnech hned dva případy související se zvířaty.Zdroj: MP Znojmo