Do krajských silnic přiteče až 1,7 miliardy korun, aktuálně má pod sebou Správa a údržba silni c přes čtyři tisíce kilometrů vozovek napříč krajem. „V loňském roce jsme pro silničáře měli sedm set milionů korun, při sečtení všech zdrojů jim v příštím roce dáme až dvě miliardy. Jsem přesvědčený, že když příští rok začneme s částkou 1,7 miliardy, do konce roku hranici dvou miliard překonáme. Máme se na co těšit,“ okomentoval situaci hejtmanův náměstek Jiří Crha.

„Více než sto šestnáct milionů poputuje na opravu Střední průmyslové školy chemické v brněnské Pionýrské ulici, přes sedmdesát milionů korun na opravu Střední školy Charbulova v Brně, padesát milionů na rekonstrukci výukového skleníku Střední zahradnické školy Rajhrad nebo pětatřicet milionů na opravu gynekologicko-porodnické kliniky kyjovské nemocnice,“ vyčíslil krajský radní pro investice Vladimír Šmerda.

Vůbec poprvé počítá jihomoravský rozpočet s výdaji ve výši sedm milionů korun na podporu rozvoje péče o duševní zdraví. „Vnímáme téma jako jednu z priorit, chceme pokračovat v meziresortní spolupráci a cíleně pomoci lidem, kteří se potýkají s duševní nepohodou nebo nemocí,“ upozornila radní pro sociální a prorodinnou politiku Jana Holomčík Leitnerová.

Ačkoli zastupitel uskupení Spolu pro Moravu Jan Vitula důležitost péče o duševní zdraví nerozporoval, zaskočila jej konečná výše naplánovaných výdajů. „Připadá mi to, jako by tady měly jezdit auta jako od Coca Coly, protože těch peněz je opravdu hodně. Zajímalo by mě proto, za co se tyto peníze plánují utratit,“ ptal se ve čtvrtek Vitula.

Zdroj: se souhlasem Jihomoravského kraje

Konkrétně peníze směřované k podpoře duševního zdraví poputují na práci krajského týmu pro koordinaci duševního zdraví, který má na starosti například kampaň Těžká hlava. Dále pak na vznik koncepce pro péči o duševní zdraví.

„Aktivity se postupně rozjíždějí, co se týče připravené kampaně, na základě kulatého stolu jsme zjistili, že největší cílovou skupinou jsou zejména děti a dospívající. Proto jsme připravili kampaň, u které jsem celou dobu byla, konzultovali jsme ji s odborníky, spustili ji na sociálních sítích a kampaň zafungovala. Děti se na podpůrné služby mnohem více obracejí,“ odvětila Holomčík Leitnerová.

Schváleno. Brno bude mít cetrální stavební úřad, i přes kritiku starostů

Opoziční zastupitel Milan Vojta se na posledním letošním zasedání krajského zastupitelstva podivil nad tím, že koaliční zastupitelé přicházejí během projednávání rozpočtu s vlastními pozměňovacími návrhy. Zastupitelé je podali v souvislosti s navýšením výdajů na sport, dopravu nebo zdravotnictví. „Nemyslím si, že se toto při schvalování běžně děje. Je v něm značné množství prostředků, jsme v situaci, kdy do rozpočtu teče značné množství peněz,“ uvedl Vojta.

Zkritizoval však tempo přípravy investic, které je podle něj příliš pomalé. „O co máme obavy do budoucna, je tempo přípravy investic pro další roky. Dokončujeme záležitosti, které se připravovaly v minulých letech, ale myslím, že rychlost dalších připravovaných investic, které se budou přelévat do dalších let, je čím dál pomalejší,“ zareagoval opoziční zastupitel.