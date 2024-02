Systém zobrazuje informace o ošetření silnic, jedná se tedy o posyp nebo pluhování. Úseky se zbarvují do různých barev. Například do odstínů fialové v okamžiku, kdy se auta po silnici pohybují a nemají zapnutý posyp nebo neprovádí pluhování.

Jedná se tedy o takzvanou kontrolní jízdu. „Během ní může auto při zjištění závady ve sjízdnosti přejít do režimu údržby. V případě, že se úseky zbarvují od zelené přes červenou, modrou až po žlutou, tak auta silnici posypávají nebo pluhují,“ nastínil ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Ve správě mají čtyři tisíce kilometrů silnic

Časová osa ošetření jednotlivých úseků vychází z vyhlášky, která stanoví, že úseky zařazené do příslušného pořadí důležitosti musí být ošetřeny v případě prvního pořadí do tří hodin, druhého pořadí do šesti hodin a třetího pořadí do dvanácti hodin. „Máme ve správě takřka čtyři tisíce kilometrů silnic, sto jedna okruhů, a tedy sto jedna vozů. Pokud nastane kalamita, nejsme schopní všechny silnice obsloužit během pár minut," doplnil Hanák.

Zveřejněná mapa zobrazuje pohyb aut silničářů, která zajišťují údržbu na silnicích druhé a třetí třídy mimo území města Brna.

„Společnost Brněnské komunikace má od zimního období 2023/2024 nového dodavatele systému GPS, který se momentálně neshoduje s tím našim, o vzájemném sladění dat budeme ještě jednat,“ zmínil Hanák.

Reportér Deníku si projel i krátkou trasu s posypovým autem z Brna do Moravan a zpět. „Teď tam mám zhruba sedm tisíc litrů solanky," řekl řidič vozu.