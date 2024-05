Kristkova díla budí nadšení i pohoršení. Umělec je tak jedněmi milovanými, druhými zatracovaný. Návštěvníci se před Kristkovým domem mohou tentokrát těšit na akční tvorbu, snové scenérie, balzámování barvou i projekci.

Organizátoři slibují i živou hudbu, mystické chůdaře a další surreální postavy. „Po happeningu odhalí emeritní primabalerína Národního divadla Brno Jana Kosíková Přibylová Kristkův nový obraz Poustevník aneb Ultima racio lacrimosních ‚vítězných‘ masek. Průvodní slovo bude mít historička umění Barbora Půtová z Univerzity Karlovy,“ informovala manželka umělce Iveta Kristek Pavlovičová.

Zdroj: Youtube

Jak doplnila, do deseti hodin večer bude možná prohlídka schodištní asambláže Hudební sursum.

Sláva v zahraničí i doma

Sochař, malíř a performer Lubo Kristek prožil třicet let v exilu v Německu, odkud vyrážel na umělecké toulky do zahraničí. Ve světě je známý především svými díly ve veřejném prostoru. „V Německu je to například šestnáctimetrová socha Strom vědění v landsberském gymnáziu či bronzová kašna Pijící v lázních Greifenberg. Jeho sochařská pouť zvaná Kristkova podyjská glyptotéka se rozkládá na území tří států, a to v Česku, Rakousku a a na Slovensku,“ doplnila Helena Roušová z Výzkumného ústavu komunikace v umění.

Nevěřím, že lidstvo zanikne, ne teď. Jednou se přece musí poučit, říká Kristek

U nás Kristka proslavily zejména asambláže a happeningy. Zabývá se sociálně citlivými tématy, například zranitelností člověka ve společnosti, lékařskou etikou a nástrahami konzumního způsobu života. Monumentálním výtvarným dílem je Kristkův dům.