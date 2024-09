Peníze rodiče zaplatí, město je na základě žádosti proplatí zpětně. Vedení města poukazuje na důležitost kroužků při rozvoji dítěte. „Aktivní trávení volného času je důležité pro rozvoj dětí, a naším cílem je, aby všechny rodiny ve Znojmě měly možnost dopřát kroužek svým ratolestem,“ ujistila místostarostka Znojma Bohumila Beranová.

Rodiče mohou žádat o příspěvek na zájmové aktivity od 1. října do 29. listopadu letošního roku. Tento program je určen pro děti od narození do patnácti let s trvalým pobytem ve Znojmě nebo jeho příměstských částech. Rodiče mohou vybrat jakýkoli kroužek za podmínky, že bude trvat nepřetržitě alespoň tři měsíce.

Záměrem radnice je podpořit rodiny, pro které jsou náklady na kroužky finančně neúnosné. „Věříme, že je pro děti velmi důležité trávit volný čas smysluplně. Kroužky jim umožňují rozvíjet talent, sportovat, objevovat nové zájmy a zároveň si užívat čas s kamarády. Proto jsme také přistoupili k navýšení částky příspěvku o 200 korun oproti loňskému roku,“ vysvětlil starosta Znojma František Koudela.

Příspěvek ve formě finančního daru mohou získat zákonní zástupci dětí bez dluhů vůči městu nebo Správě nemovitostí, kteří pobírají příspěvky na bydlení, dávky v hmotné nouzi, přídavky, nebo u nich probíhá oddlužení formou osobního bankrotu či jsou samoživiteli.

Žadatelem může být zákonný zástupce dítěte. Stačí podat žádost do 29. listopadu. K žádosti je nutné doložit kopii dokladu o zaplacení kroužku a také kopii dokladu, který prokáže splnění podmínek.

Jeden člověk může předložit více žádostí, maximálně však do výše 2 200 korun na jedno dítě. Žádosti posoudí odbor školství, kultury a památkové péče. Poskytnutí dotace schvaluje Rada města.

Jak o příspěvek požádat

• Elektronicky prostřednictvím systému Portál občana

• Elektronicky prostřednictvím interaktivního formuláře, který žadatel nalezne na stránkách projektu. Vyplněný formulář se všemi přílohami je možno doručit na podatelnu Městského úřadu Znojmo, poslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky

• Osobním podáním od 1. 10. 2024 – 29. 11. 2024 vždy v pondělí a ve středu od 10:00 do 16:30