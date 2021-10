Takzvaná kasárenská křižovatka je jednou z nejfrekventovanějších v regionu. Leží na trase z Jihlavy do Znojma a je značně nepřehledná. Je také místem častých dopravních nehod. „Stávající křižovatka, z níž se odbočuje i na Vranov nad Dyjí a Přímětice je zkouškou ostražitosti každého řidiče. Nachází se na mírném horizontu a nepřehlednou se stává hlavně ve směru od Znojma a Jihlavy, kdy se jede do mírného kopce,“ upozorňuje při každé jízdě žáky autoškoly instruktor Rostislav Chládek.

Řidiče svádí k vysoké rychlosti také rovná silnice, která k nebezpečnému místu vede. „Na samotné křižovatce také často dochází ke komplikovanému míjení aut. Kruhová křižovatka by zajistila bezpečnější jízdu,“ přál by si Chládek.

Přestože státní silničáři avizovali zahájení stavby už před dvěma lety a hotová měla být loni na podzim, do země se ještě nekoplo. A v nejbližší době to ani nebude. „U stavby I/38 křižovatka II/408 stále čekáme na vydání stavebního povolení na hlavní trasu. Stavba má zpoždění kvůli komplikované majetkoprávní činnosti. Předpoklad zahájení stavebních prací je v roce 2023,“ potvrdila Deníku Rovnost oddálení prací mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Už několik let totiž státní silničáři řeší stavbu s majiteli některých pozemků. „Stále evidujeme případy, kde nejsme s vlastníky potřebných pozemků ve shodě,“ objasňovala už loni na jaře Ledvinová.

Samotná výstavba kruhové křižovatky by měla trvat pouhé tři měsíce. Místem nerad projíždí i Jiří Helešic ze Znojma, který přes ni často míří do Vranova nad Dyjí a pak zpět. „Je to skutečně nebezpečná křižovatka, než do ní vjedu, rozhlížím se několikrát a pak musím rychle šlápnout na plyn. Je to trochu jako ruská ruleta. Kruháč je tady potřeba víc, než kdekoliv jinde,“ má jasno.

Nehody na kasárenské křižovatce:



- Říjen 2009 – dvě nehody ve dvou dnech.



- Květen 2015 – dva lidské životy si vyžádala srážka dvou aut. Záchranáři ošetřili i dvě děti.



- Leden 2017 – při nehodě se zranili dva dospělí a dvě děti.



- Srpen 2019 – dva lidé se zranili při střetu na křižovatce.