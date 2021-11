Kolik bude stavební proměna hlavního náměstí Krumlova stát zatím není jasné. To ukáže až dokončený projekt, který je ve fázi zpracování odbornou firmou. O výši investice a přesné podobě náměstí pak rozhodnou zastupitelé zřejmě příští rok.

Krumlovští mají v plánu i rekonstrukci tamní smuteční síně, ta je rovněž ve fázi projektové přípravy. Rozhodne prosincové schvalování rozpočtu pro příští rok. Ten počítá s dokončením oprav zámku, ale také cest a budováním sítí. „V plánu je rekonstrukce ulic Školní, Palackého a Komenského, na které je možné také využít dotaci. Ulice Palackého totiž není ještě opravená celá a zbývá zhruba čtvrtina její délky k opravě směrem ke škole,“ nastínil starosta Krumlova Tomáš Jisté je zasíťování pozemků pro novou výstavbu rodinných domů v Polánce. „Vybíráme zhotovitele stavby, příští rok by měly být inženýrské sítě hotové a město začne tyto pozemky nabízet k prodeji zájemcům,“ dodal Juránek.

Pokud uspěje město s žádostí o dotaci mohli by se Krumlovští vrátit i na akce do kulturního sálu v tamní sokolovně. Ten je nyní zavřený kvůli zastaralé elektroinstalaci. „Budova sokolovny je opravená, je tam nové vytápění. Jediné, co ještě chybí opravit, je vstup a právě sál,“ upřesnila mluvčí radnice Eva Fruhwirtová.

Využívané je prozatím jen vrchní patro sokolovny, kde se nachází tělocvična. Kromě škol a sportovních spolků v ní odehrávají zápasy tenistky ženské extraligy.