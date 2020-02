Dnešní děti přitom nejsou co do chutí výrazně jiné, než třeba strávníci před čtyřiceti lety. „Pořád vedou buchtičky s krémem, rajská nebo svíčková. To nikdo nevrací. Z polévej mají děti rády kulajdu nebo rajskou,“ naznačuje kuchařka.

A co děti nejčastěji nedojídají a vrací? „Zeleninové a bezmasé pokrmy. A to přesto, že je dnes zajímavě dochucujeme. My kuchařky a učitelé se třeba těší na výborný zapékaný květák, ale to děti mnohdy nedocení,“ naznačuje Coufalová.

Rodiče dětem objednávají ze dvou jídel denně prostřednictvím internetu. „Ale pak se třeba stane, že některé děti pokukují po talíři souseda u stolu, který si pochutnává na oblíbené rajské. Ale většinou sní i zeleninu. Prostě když dobře ochucený květák ochutnají, zachutná jim a s chutí ho nakonec snědí,“ přibližuje žena.

Děti mají mít pestrou stravu

V otázce vegetariánství či veganství má kuchařka jasno. „Děti jsou ve vývinu a měly by mít pestrou stravu. Měly by jíst všechno. Ať se rozhodnou až v dospělosti, jestli se vyhnou masu nebo ne,“ myslí si.

A jak vzpomíná na své dětství ve školních jídelnách? „Já sem bytostně nesnášela boršč. Ten jsem prostě tvrdošíjně odmítala. Taky si asi všichni pamatujeme na UHO, tedy univerzální hnědou omáčku. Naopak jsem milovala kuře na paprice,“ říká kuchařka.

Co by zkušená kuchařka svým strávníkům na talíř rozhodně nedala? „Mořské plody. To děti neocení,“ uzavírá.