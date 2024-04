Máme zde historicky pouze uvolněného starostu a množství práce je opravdu velké. Vedle „školní kauzy“ musí řešit běžný chod a potřeby obyvatel a patří mu za to obrovské díky. Vím, že tomu obětuje maximum času včetně večerů a víkendů. Poslední týdny se zde smrskly opravdu na téma walfdorské školy , což není vhodné. Mnozí si asi ani neuvědomují, že obec je neustále ve finančním provizoriu, nemáme schválený rozpočet, byť okolní obce jej již dávno mají a mohou se rozvíjet dál.

Byť dva zastupitelé složili mandát, pozice jednotlivých uskupení zůstaly jak v zastupitelstvu, tak radě obce fakticky nezměněné. Většinu si i nadále v radě obce drží kandidátka současného starosty Aleše Kubka a je tak podle mého soudu schopna držet dříve stanovený kurz. A to nejen co se naší školy týče.

Jaká je nyní situace ohledně kuchařovické školy?

Myslím že současná situace se fakticky nezměnila. Pouze mohu obecně uvést, že se konalo druhé kolo výběrového řízení na nového ředitele či ředitelku. Více se k tomu může vyjádřit rada obce nebo pan starosta, já už ne. V pondělí 8. dubna se konala první schůzka mezi zřizovatelem, novým ředitelem a rodiči dětí z Kuchařovic, kteří mají zájem opět umisťovat svoje děti do naší školy. (V pondělí 15. dubna se konala další schůzka - pozn. red.)

Co bylo důvodem schůzky?

Snažíme se situaci uklidnit a dál pokračovat v tom, co jsme dříve proklamovali. Důvodem bylo představení nové ředitelky, představení její a naší společné vize transformace a způsobu výuky. Já jenom doufám, že současná ředitelka paní Vavroušková a celý pedagogický sbor budou maximálně nápomocni novému vedení zvláště ve chvíli, kdy tvrdí, že to nejdůležitější jsou pro ně děti a žáci.

Očekáváte nějaké reakce na uskutečněné výběrové řízení?

Chtěl bych se plést v tom, že současní pracovníci školy nebo zástupci prowaldorfských metod budou v budoucnu jakkoli zkoušet napadat výběrové řízení. Osobně bych se přimlouval za personální a finanční audit ve škole a školce, aby se některé dohady vyvrátily nebo potvrdily. Doufám, že ona bublina již nadobro splaskla.

Jak na celou situaci v obci nahlížíte, už s mírným odstupem?

Mrzí mě v zásadě dvě věci. Názorově protichůdná skupina se začíná stavět do role oběti a ne někoho, kdo nedosáhl svých cílů, byť se její členové nezdráhali použít praktiky, které do dnešní doby a na malou vesnici určitě nepatří. Druhá věc se týká mezilidských vztahů. Někteří občané neznali pozadí a dali na slova "jedna paní povídala". Bude to trvat možná dlouho, ale věřím, že se časem vše urovná.

Den otevřených dveří v kuchařovické škole se konal 21. března. Děti zde navštěvují první stupeň.Zdroj: Spolek rodičů

Na facebookovském profilu školy se dnes můžete v diskuzích dočíst, že již dva roky tato skupina neúspěšně jedná s městem Znojmem. Fakt, na který jsme poukazovali a který nám mnozí nevěřili se takto potvrdil. Byli jsme to údajně my, kdo "rozdělil" obec na dva názorové tábory. Toto kategoricky odmítám. Vidím to tedy spíše jako hru.

Mohou být podle vašeho mínění snahy o otevření walfdorské školy ve Znojmě nějakou šanci? Existují možnosti, jak walfdorskou školu v regionu udržet?

Otázkou je, kdo by školu financoval. Nyní je, myslím, míč na straně města Znojma jako obce s rozšířenou působností, jak se k celé věci postaví a zda skutečně zaštítí tento druh vzdělání. Předpokládám, že oči těch, kteří podpořili petici pro waldorfské učení na Znojemsku, se nyní upřou právě ke znojemské radnici. V Kuchařovicích tento druh vzdělání bude pomalu, a doufám citlivě, utlumený. Námi podporovanou plynulost využijí ostatní k nalezení řešení. Jestliže by vznik nové školy ve Znojmě radnice nepodpořila, je tu další cesta ve formě soukromého vzdělávání. Koneckonců většina takovýchto škol v republice soukromých je. Myslím že to je elegantní řešení celé situace a rodiče současných žáků jistě nebudou mít problém financovat jedinečný druh vzdělání pro své ratolesti.

Waldorfská škola

• Je výchovně vzdělávací program založený na učení bez známkování, výuce prožitkem a rytmem.• Klade důraz na řemeslné a rukodělné činnosti.

Věříte v transformaci základní školy v Kuchařovicích ve školu s klasickou formou výuky?

Jako rodič a empatický člověk se dokážu vžít jak do role rodičů podporujících tento druh vzdělání, tak místních, kteří mne volili a pro které tu pracuji, a mají názor opačný. Není to lehké, ale za každým rozhodnutím je i odpovědnost s následky. Je mi líto obou, ale já svoje politické, morální a osobní účty neskládám nikomu jinému, než místním spoluobčanům. Jsem přesvědčen, že role má jako jednotlivce není podstatná, pokud se má podařit vyšší cíl, což transformace kuchařovické školy pro primárně místní rodiny bezesporu je a já v ní věřím.