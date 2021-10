Pochopení projevila naopak starostka blízké Jevišovky Božena Bošiaková. „Mě to zaujalo a je to zajímavé. Proč ne?“ reagovala otázkou.

Za pestrobarevné ukazatele zaplatilo město pětadvacet tisíc korun z položky pro cestovní ruch. „Chceme podporovat cestovní ruch a vytvářet zajímavosti nejen pro místní občany, ale také pro návštěvníky města. To se projeví v tržbách u místních podnikatelů,“ dodala Volná.

New York, Berlín, Tokio. Novinka v podobě směrovek na sloupu na Náměstí Míru v Hrušovanech nad Jevišovkou. Turistický vtípek, který nechalo zhotovit město.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.