O ceně nemovitosti, k níž paří i dvanáct hektarů pozemků, hovořit nechtěl. Podle zjištění Deníku Rovnost se ale nejdříve objevila cena dvě stě milionů korun, později sto třicet. „V opravách jsme utopili už kolem sto milionů. Opravená je střecha, stěny, stropy. Museli jsme kvůli tomu prodat některé své majetky,“ poukázal Zoubek, který s rodinou zámek vlastní přibližně třicet let.

Nyní hledá způsob, jak dát do pořádku zbytek panství. Kromě běžného pronájmu prostor pro svatby či firemní akce, si nyní mohou zájemci upravit část prostor pro trvalé bydlení. „K dispozici je aktuálně dvacet pokojů v půdní vestavbě bývalé sýpky, postupně předpokládáme kapacitu nejméně šedesáti dvoulůžkových pokojů Hradního hotelu. Chybí dodělat jen sítě, vše v souladu s památkáři,“ sdělil záměr Zoubek.

Podle realitního makléře Jana Bareše, jenž se zabývá prodejem exkluzivních nemovitostí, jde o unikátní projekt. „Šanci na úspěch má. Výhodou je blízkost Brna i Vídně a snadná dostupnost po dálnici a rychlostní silnici,“ zamýšlel se Bareš. Při větším zájmu tak dlouhodobý pronájem zajistí potřebné peníze a nájemci by se podíleli na opravách.

Zámek Dolní Kounice



Původně hrad na obranu kláštera Rosa coeli



Kulturní památka ČR



Původně se jednalo o gotický hrad, jenž byl v 16. a 17. století přestavěn na zámek



První zmínka o hradu je z roku 1162



Zámek byl zestátněn v roce 1974



Po roce 1992 získal do soukromého vlastnictví památku František Zoubek za 20 milionů korun



Od roku 2006 ho opravuje, pronajímá a částečně zpřístupňuje veřejnosti

Přeměna v moderní kulturní a bytové centrum ale podléhá souhlasu památkářů. „Ze zákona se ke všem změnám musí vyjádřit příslušný správní orgán, který si od nás vyžádá závazné stanovisko. To se týká i změn využití. Cílem je zabránit nevratnému trvalému poškození,“ upozornila mluvčí Národního památkového ústavu v Brně Radmila Stránská.

Neutěšený stav zámku trápí řadu let i místní obyvatele. V lepším stavu by ho rád viděl i Jindřich Kepert. Vadí mu také, že místní nemohou chodit přes okolní pozemky například do sběrného dvora nebo děti na hřiště. „Pokud na to současný vlastník nemá peníze, ať to přenechá někomu majetnějšímu. Než se úplně rozpadnou fresky a vše co tam ještě je, zachrání. Teď se zámkem bez oken a dveří prohání meluzína, déšť a vlhkost,“ netajil se obyvatel .

Proti omezenému vstupu na pozemky se ale František Zoubek ohradil. „Sběrný dvůr má město na našem pozemku, ale pronajímáme mu ho zdarma, lidé na něho mají volný vstup, stejně jako na hřiště,“ oponoval.

Přes rozdílné názory je spolupráce vedení města a majitele zámku znatelná. Zájem lidí zhlédnout památku, k níž míří od hojně navštěvovaného kláštera Rosa coeli, je velký. Loni ho navštívilo přes čtyřicet tisíc lidí. V sezóně se mohou o víkendech podívat s průvodcem i do zámku. „Ročně tam oddáváme také zhruba padesát svatebčanů,“ vypíchla starostka Dolních Kounic Radka Formánková.

Ve spolupráci s brněnským biskupstvím, které je vlastníkem kláštera, vyřizuje dotaci na obnovení cesty pro pěší, jež spojí klášter a zámek. „Je to v zájmu vlastníků obou památek i města. Na projekt s přívlastkem Probuzení jižní zahrady je podána žádost o podporu prostřednictvím Brněnské metropolitní oblasti, záměr je hodnocen velmi pozitivně,“ očekává kladný výsledek Formánková.

Ekonomicky výhodné by to podle ní bylo i pro zámek, protože by ho navštívila velká většina turistů z kláštera. „Město také nabízí provádět údržbu plánované cesty, ale pouze za předpokladu, že bude neustále přístupná veřejnosti a umožní propojení Zámecké ulice a oblastí kolem kláštera,“ upozornila starostka Formánková.