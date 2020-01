„Celkem matrika řešila 224 uzavřených manželství,“ informovala mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková. Matrikářky přitom zažívají i nevšední situace. „Ve svatební den například slíbila nevěsta budoucímu manželovi, že nebude plýtvat vodou, bude zavírat dveře do pokojů, aby neunikalo teplo, a nebude užívat větu ‚Já jsem ti to říkala‘. Ženich jí na oplátku slíbil, že bude i nadále vykonávat různé řemeslné práce a auto bude umývat jen pět hodin místo šesti,“ dodala.

Neobvyklá místa

Zamilovaní si ke svému dni D vybírali krásná i neobvyklá místa."Například znojemský hrad, v zeleni stojící Spálený mlýn, Krásný sklep, Vinařský dvůr Tilia, Kraví i Cínovou horu, zahrady, vyhlídky, a hotely. Kulisu jim dělaly i rybníky v Plavči a v Citonicích nebo suchohrdelské fotbalové hřiště," vypočetla mluvčí.

Jako pevný odkaz dlouholetých manželství se v minulém roce připomínaly jubilejní svatby. "Diamantová (60 společných let) byla jedna, zlatých (50 let) bylo dvacet a rubínových (40 let) jednadvacet. Smutnější bilancí pak bylo 133 rozvod," zakončila Pastrňáková.