Policisté na jihu Moravy kontrolují na hranicích už od pondělního večera hlavní silniční tahy i další místa. „Kolegové v terénu monitorují i takzvanou zelenou hranici s Rakouskem. V akci je zvýšený počet policistů. Kromě cizinecké policie i další složky. Úzce spolupracujeme také s rakouskými kolegy,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Hlídka policejních těžkooděnců zastavila v úterý ráno také jednu ze čtenářek Deníku Rovnost. Na hraničním přechodu Mikulov – Drasenhofen. Při zpáteční cestě z Rakouska, kam vezla syna do školky. „Policistů se samopaly jsem si všimla už při cestě do Rakouska. Nevěděla jsem, co se děje. Ráno jsem ještě totiž zprávy nečetla a o teroristickém útoku ve Vídni nevěděla. Při cestě zpět mě policejní těžkooděnci zastavili. Musela jsem otevřít kufr a sdělit odkud jedu a proč,“ uvedla žena, která si přála zůstat v anonymitě. Redakce její jméno zná.

Útok odsoudili například také představitelé města Brna v čele s primátorkou Markétou Vaňkovou. „Vzpomínáme v těchto těžkých chvílím na naše rakouské přátele a přejeme jim hodně sil," vzkázali do Rakouska.

Policisté zpřísnili kontroly také významných židovských objektů v České republice. Z taktických důvodů nechtěli sdělit konkrétní místa ani způsob ochrany.

Za útokem mohly podle předsedy Federace židovských obcí Petra Papouška stát antisemitské pohnutky, konkrétní závěry však zatím vyvozovat nechtěl. „Policisté v úterý kontaktovali každou židovskou obec a konzultovali s jejími představiteli otázku bezpečnosti. S policisty hodláme dále spolupracovat, abychom naše členy mohli ochránit,“ poznamenal Papoušek.

Vládní nařízení omezující volný pohyb lidí omezila jak shlukování lidí například při návštěvě hřbitovů, tak počet účastníků bohoslužeb. Proto podle Papouška nebyly ztráty na životech větší. „Štěstí v neštěstí je, že si útočníci vybrali dobu lockdownu. Doufejme, že tato událost nezůstane v myslích lidí příliš dlouho, což se většinou děje, pokud se tragédie neopakuje. Musíme dál žít normální život,“ vysvětlil muž.

