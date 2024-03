Když se malá Laura narodila, rodina neměla žádné pochybnosti. Všichni předpokládali, že je zdravá. Za rok ale začal kolotoč se spoustou vyšetření. U Laurinky lékaři objevili cystu ve třetí komoře, nystagmus třetího stupně, mikrocefalii a mentální retardaci.

Sbírka na portálu Donio pomáhá rodině Součkových k pořízení auta. Laura bude od září dojíždět do speciální školky. | Foto: se souhlasem Romany Součkové

Rodina bydlí ve Stálkách na Vranovsku a kvůli cestám k lékaři do Brna i plánovanému umístění dívky do školky potřebuje auto se speciální sedačkou. Z vlastních prostředků si to dovolit nemůže, živitel rodiny a otec Laury skončil v invalidním důchodu.

Malé Lauře bude pět let. Od jednoho roku absolvovala spoustu vyšetření u specialistů v Brně. „Dojíždění autobusem je veliký problém, Laurinka špatně nese přítomnost více lidí a hluk. Když se dostane do takové situace, dostane záchvat pláče a uklidní ji jen její známé domácí prostředí,“ popisuje situaci babička děvčete Romana Součková.

Rodina se nyní snaží pomocí sbírky na portálu Donio získat peníze na pořízení auta. Odkaz na sbírku najdete ZDE.

Od září čeká rodinu velká změna. Laura má dojíždět do speciální školky ve Znojmě. Sociálním sítem, zdá se, propadla. Nemocí má spoustu, ale ani jedna není převažující. Do tabulek pro poskytnutí příspěvku se podle příbuzných nevejde. „Kvůli jejímu postižení dojíždění autobusem není možné. Příspěvek přes státní sociální podporu není možné získat. Laurinka má několik diagnóz a dle tabulek žádná není těžká a převažující,“ kroutí hlavou Součková.

I když je malá Laura veselé dítě, potýká se s problémy v komunikaci a samostatnosti, potřebuje neustálou péči. V denním režimu mají své důležité místo rituály. „Pro uklidnění Laurinky musí hrát zvuková kulisa. Laurinka si s hračkami nepohraje, některých se bojí, jiné používá pouze k házení. Dorozumívá se pro ní lehce použitelnými gesty, umí pouze základní slova,“ říká s pohnutím v hlase Součková.

Jak dodává, dívka zná zvuky domácích zvířat, ale nereaguje na zavolání nebo oslovení.

Další zdravotní problémy v rodině

Otec dívky navíc před dvěma lety utrpěl vážnou pracovní nehodu, kdy ho jako popeláře při práci srazilo projíždějící auto. Utrpěl těžká poranění. „Nejvíce to odnesla pravá noha od kolene dolů. Letecky byl přepraven do Fakultní nemocnice Brno Bohunice, kde mu nohu několik hodin operovali. I když se to podařilo, poranění bylo ale natolik závažné že prodělal ještě dalších devatenáct reoperací,“ přibližuje Součková těžké chvíle, kdy se obávala o zdraví svého syna.

Nakonec skončil v invalidním důchodě. Pro rodinu je proto nemožné si auto pořídit z vlastních prostředků. Máma malé Laury se také potýká se zdravotními problémy a velkou oporou je jí pomoc dívčiných prarodičů.

Sbírka na portálu Donio běží ještě přes měsíc a půl. Rodina usiluje o získání půl milionu korun, zatím má necelých deset tisíc.