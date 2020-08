/FOTO/ Muže na lanech, kteří natírají konstrukci lávky k nemocnici, mohou v těchto dnech vidět lidé ve Znojmě. „Opravy vyjdou na 1,5 milionu korun. Pracovníci specializované firmy opravují poškozené nátěry, odstraňují korozi a nanášejí nového ochranného nátěry. Opravíme také chráničky inženýrských sítí, které jsou zde zavěšeny. Hotovo bude v září,“ sdělil místostarosta Jakub Malačka.

Muže pracující ve výšce na lanech mohou vidět lidé na lávce nad údolím Lesky. | Foto: FB Jakuba Malačky

Na nedobrý stav lávky upozornil Deník Rovnost už před dvěma roky. Poškození lávky v roce 2018 nastínil i stavební inženýr Jaroslav Dvořák. „Po vizuální prohlídce lze konstatovat, že koroze již není jenom povrchová a že zasahuje do hloubky kovu řádově jeden až dva milimetry. Odborným odhadem lze říci, že do roka by bylo dobré udělat opravu s novou povrchovou úpravou,“ řekl tehdy Deníku Dvořák.