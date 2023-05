Poslední červnový den se zájemcům dveře do lázeňských bazénů uzavřou už navždy. Skončí i služby provozovatelů, kteří je v budově poskytují. Patří mezi ně plavecká škola, kluby, masér, kancelář taxislužby i školní výuka. Výjimku z výpovědí má prodejna kol díky samostatnému vchodu z parku. „Ukončení provozu souvisí s tím, že budova stávajících lázní a její technické vybavení dosluhuje,“ uvedl k rozhodnutí vedení města mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Přes léto se návštěvníci lázní přesunou na Městkou plovárnu Louka, začátkem podzimu by pak měl být zahájený plnohodnotný provoz v novém velkokapacitním bazénu s wellness v jejím sousedství. „Platí, že nový krytý bazén bude sloužit veřejnosti od začátku školního roku, přičemž už během letních prázdnin plánujeme testovací provoz,“ upřesnil už dříve Kovařík. O stavbě bazénu Deník průběžně informoval.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Návštěvníci budoucího krytého bazénu se mohou těšit na bazénovou halu, plavecký bazén s osmi drahami, relaxační bazén, dětské brouzdaliště, různé druhy saun, vířivku, Kneippův chodník a další prvky moderního wellness centra.

Co s lázněmi? Zatím jen úvahy

Co bude dál s budovou lázní, která pochází z šedesátých let minulého století, zatím zůstává v rovině diskusí. Ty trvají ve Znojmě už několik let, s blížící se dostavbou nového bazénu jsou ale stále aktuálnější. „Momentálně se bavíme o dalším využití a proměně budovy lázní i venkovního areálu, tedy bývalých venkovních bazénů. Možností je ve hře více. Řešíme i návaznost areálu na náměstí Svobody a také jeho propojení s Horním parkem. Jednou z možných variant budoucího využití je vybudování multifunkčního sportovně-relaxačního komplexu,“ nastínil aktuální možnosti Kovařík.

Stavbu bazénu ve Znojmě prodraží vícepráce. Termín otevření město posouvá

Své představy má i nynější opozice, jejíž členové před dvěma lety o stavbě nového bazénu rozhodli. „Rádi bychom i nadále zachovali budovu pro sportovní využití. Například sauna by mohla být propachtovaná na delší časové období soukromému provozovateli, který by ji upravil a modernizoval. Bazénová hala by se mohla po stavebních úpravách stát novou možností pro sportovní aktivity občanů, sálové sporty a podobně. Zázemí sprch a šaten je přímo na místě,“ zvažoval Jiří Kacetl z uskupení Pro Znojmo s odkazem na loňský předvolební program.

Plavání má ve Znojmě silnou tradici a bazény využívají školy i zájemci z celého regionu. Ten nový má mít vyšší kapacitu než poskytuje bazén v zastaralých lázních. Správcům usnadní i obsluhu. „V budoucnu bude bezpochyby snadnější řídit provoz z jednoho místa, jelikož plovárna a nový bazén budou propojené. Připravujeme se ale na to, že rozjezd bude náročnější. Především personálně budeme muset pokrýt zahájení provozu v novém bazénu, včetně dalších služeb a souběžně pokračující sezóny na letním koupališti,“ připravuje se už nyní na nový režim Jana Rejzková, správkyně lázní, plovárny a nového bazénu.