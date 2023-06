Jak sdělili zástupci znojemské radnice, hlavní slovo v diskuzi o budoucnosti lázní budou mít obyvatelé. Podle šéfa Okrašlovacího spolku Otto Boudy by ale samotné město mělo mít jasnou vizi a nápad, jak lázně využít. „Názory lidí by měly být jen pro doplnění," poukázal Bouda.

Vedení radnice ujišťuje, že lázně nezůstanou zavřené. Jen je třeba najít správné využití. „Jsem přesvědčená, že se dveře budovy lázní zavírají jen dočasně. Musíme se rozhodnout, co dál. Variant je více a žádná v tuto chvíli není definitivní. Jisté je, že budovu městských lázní chceme udržet při životě,“ zdůraznila starostka Ivana Solařová.

Po ukončení provozu lázní musí odborníci posoudit stavebně technický stav budovy. „Získáme tak lepší představu o tom, co je a co není možné. Také musíme brát v úvahu, že nejde jen o budovu lázní, ale i o navazující areál, tedy zejména prostor s venkovními bazény. Hlavní slovo chceme dát občanům,“ doplnila starostka.

Právě z výsledku posouzení statika má Otto Bouda obavy. „Zjistí, jak je na tom budova konstrukčně a co bude nebo nebude možné. Nabízí se dvě možnosti. Buď lázně levně přebudovat, nebo zakonzervovat. Jednou z variant, která se nabízí a která je nejspíš ve hře, je překrýt bazén podlahou a mít k dispozici halu pro nějaký sport," uvažoval Bouda.

Již existující nápady na městskou tržnici nebo zábavní park pro děti se patrně neuskuteční kvůli nízké kupní síle. „Znojmo má třicet tisíc obyvatel. A na některé záměry je to málo, to je totiž prokletí měst pod padesát tisíc obyvatel. Navíc dojezd do prvního velkého města je osmdesát kilometrů. To vše hraje roli," zamýšlel se Bouda.

Lázně ve Znojmě zavírají ke konci června. Zdroj: Deník/Ilona PergrováO správnosti myšlenky na zachování lázní a dočasného využití je přesvědčený znojemský architekt Jan Hora. „Lázně mají své nesporné architektonické kvality. A budova má na náměstí své místo. Problém může nastat, pokud by se lázně nechaly chátrat. Dobré by bylo najít pro ně přechodné využití, než bude jasné, co s nimi. Mám na mysli třeba ochotnický spolek nebo nějaký zájmový klub. Hlavní je, aby se město nemovitosti nechtělo zbavit a mělo dlouhodobou udržitelnou vizi. Tohle vše se ale mělo řešit už před stavbou nových lázní. V tomhle minulá radnice obrovsky selhala a jasné stanovisko k tomu nedala ani ta současná,“ poukázal Hora.

Jak doplnil, je velkým kritikem zamýšleného jednoúčelového parkovacího domu, který měl na náměstí Svobody vyrůst podle plánu pražského ateliéru IXA. Prostor náměstí je podle něj třeba řešit komplexně jako celek a zohlednit při rozhodování i přítomnost budovy lázní. Ať už bude její využité jakékoli.

Podle opozičního zastupitele a lídra uskupení Pro Znojmo Jiřího Kacetla vznikla potřebná studie již v únoru 2021. „Vyplynulo z ní tehdy, že s náklady sedm nebo osm milionů korun by bylo možné budovu využít pro některé druhy sálových sportů," připomněl Kacetl.

Společně s minulým vedením radnice uvažovali o tom, zda otázku budoucnosti lázní rozseknout před koncem volebního období. „Záležitost bychom nedotáhli do konce, proto jsme se rozhodli počkat. Řekli jsme si, že buď odpovědnost bude na nás, nebo na nových představitelích města," podotkl Kacetl, který v byl v době vzniku studie, tedy za starostování Jakuba Malačky, předsedou Výboru pro územní a strategické plánování a nakládání s majetkem města Znojma.

Zdroj: Deník/ilona Pergrová

Jak Kacetl navíc připomněl, v komisísch ani výborech města nebyla za uplynulých osm měsíců budoucnost lázní na programu jednání Také pro něj je sportovní hala dobrým řešením, byť třeba na přechodnou dobu. Připomněl přeplněné školní tělocvičny, kterým by další prostor na cvičení jen ulevil.

Havarijní stav lázní se podle Kacetla týká především technologií. „Bazén protékal, technologie už dosloužily. Pokud se tato část lázní zakonzervuje, nic nebrání tomu - mít místo bazénu halu. Nabízí se ale otázka co se saunou, ta byla rekonstruovaná v letech 2012 a 2013," upozornil Kacetl.

Podle mluvčího radnice Pavla Kovaříka o osudu lázní skutečně rozhodnuto není. Jak Deníku sdělil, město hodlá uspořádat i minikonferenci. Po vzájemné shodě názorů se záměr může stát předmětem architektonické soutěže.

Výstava, prohlídky a besedy

Napsat své nápady, jak by dosluhující budovu mohlo město využít, mohou obyvatelé Znojma na tabuli, které já umístěná ve vestibulu lázní na náměstí Svobody. Historii připomíná navíc výstava na stejném místě. Bude přístupná ještě do konce června.

Architektonický vývoj lázní v kontextu okolních sportovišť přiblíží Monika Frecerová z Jihomoravského muzea ve Znojmě na komentované procházce, která je naplánovaná na sobotu 17. června.

„Vnitřní prostory lázní, včetně jejich technologické části, si pak budou moci zájemci prohlédnout na speciálních prohlídkách s ředitelem Správy nemovitostí města Znojma Markem Vodákem. Uskuteční se 28. a 29. června. Rezervaci na prohlídky je třeba si domluvit na TIC na telefonním čísle 515 222 552. Další prohlídky budou možné po prázdninách,“ sdělil mluvčí Kovařík.

Na podzim radnice hodlá diskutovat s lidmi. „Společně budeme hledat to nejlepší řešení pro využití budovy. Zapojíme také odborníky a vysoké školy,“ nastínila další plány starostka.

Stavba nového bazénu v sousedství venkovní plovárny Louka již finišuje. V červenci je v plánu zkušební provoz, v srpnu se pak poprvé otevře návštěvníkům.

Již při stavbě samotné plovárny v Louce Okrašlovací spolek ve Znojmě poukazoval na nevhodnost umístění. „Plovárnu si ale tehdejší vedení radnice prosadilo a nyní vyrostl vedle i krytý bazén. Měli najít vhodnější místo. Nic už s tím bohužel nenaděláme. Obávám se ale o dostatek míst pro parkování," zakončil Bouda.