Šplouchání vody, pokyny plaveckých instruktorů a výskání dětí se ozývají Městskými lázněmi ve Znojmě. Děti ze třetí a čtvrté třídy místní základní školy JUDr. Josefa Mareše mají lekci plavání. Patří k posledním školákům, kteří si dosluhující lázně užívají. Na konci června zavřou a všichni milovníci vodních radovánek a sportu budou pak využívat nově zbudovaný krytý bazén v Louce. O podrobnostech a okolnostech okolo uzavření lázní budeme čtenáře Deníku informovat v dalších dnech.

Lekci plavání v lázních měly děti ze základní školy JUDr. Josefa Mareše. | Video: Deník/Ilona Pergrová

U bazénu dohlíží na děti instruktoři plavecké školy, kterou provozuje Bedřich Daberger. On sám ve znojemských lázních učí školáky milovat vodu od roku 1985. „Ročně učíme bezmála dva tisíce dětí. Za třicet let u bazénu mi prošlo rukama na šedesát tisíc školáků,“ popsal Daberger. Za den má v bazénu sto padesát dětí ve čtyřech turnusech. Začínají v září a končí s koncem školního roku.

Do Znojma se jezdí učit plavat děti z celého regionu, celkem je to na padesát škol. „Plavání je od roku 2017 ve výukových plánech škol a je povinné. Byl jsem tehdy v prezidiu plaveckých škol a působil jsem ve vyjednávací skupině na ministerstvu. I v minulých letech ale ředitelé škol chápali plavání jako nezbytnost a děti do Znojma kvůli plavání jezdily,“ doplnil s tím, že bazén je města, které se stará o jeho provoz a samotná výuka plavání je v režii jednotlivých škol.

Bedřich Daberger upozornil, že Česká republika je ve světě raritou, když uzákonila plavání jako nezbytnou dovednost. „Je to jeden z nejzdravějších sportů. Nezatěžuje klouby a lze jej provozovat od dětství až po stáří,“ upozornil.

Lásku k vodě a pohybu k ní získávají a v minulosti získávaly děti nejprve v plavecké škole. Ty zdatné pokračují ve výkonnostním a pak vrcholovém plavání. Znojmo se ostatně pyšní řadou plaveckých olympioniků.