/VIDEO/ Za mrazivého počasí má procházka do přírody v okolí Znojma své kouzlo. Ticho, klid a zdánlivě obyčejná místa získávají pohádkovou atmosféru.

Mráz umí v lesích vyčarovat pohádkové scenérie. | Video: Městské lesy Znojmo

Chystáte se o víkendu do Gránic a přemýšlíte, jestli to stojí za to? Městské lesy Znojmo připravily pro váhavé výletníky poutavé záběry.

O víkendu slibují meteorologové mrazivé počasí v noci, rtuť teploměru klesne k minus šesti stupňům, přes den vystoupá k minus jednomu až třem stupňům nad nulou. V pondělí se může objevit místy sněžení.

Ledové ráno na jižní Moravě. Podívejte, kolik stupňů mrazu ukazovaly teploměry

Jak vypadaly Gránice o uplynulém víkendu, můžete zjistit tady:

Zdroj: Městské lesy Znojmo