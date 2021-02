Po většinu dne komplikovala lidem cestování na hlavním železničním koridoru mezi Brnem a Břeclaví silná námraza na trakčním vedení, kterou se podařilo železničářům kompletně odstranit po páté odpoledne.

Záchranáři měli do osmé večer 247 výjezdů. Přes padesát z nich připadlo na úrazy způsobené pádem na namrzlých chodnících nebo cestách. „Dopravní nehody, ke kterým jsme vysílali posádky, se obešly bez vážných zranění. Také úrazy chodců na náledí byly většinou lehčího charakteru. Nejčastěji se jednalo o fraktury dolních končetin, lehká zranění ramene, horní končetiny nebo hlavy," přiblížila mluvčí krajských záchranářů Hedvika Kropáčková.

Po ošetření převáželi záchranáři zraněné na chirurgické ambulance. „Nejčastěji do brněnských zdravotnických zařízení, Nemocnice Znojmo a Nemocnice Ivančice," upřesnila Kropáčková.

Dodala, že kvůli množství výjezdů a stavu silnic přijížděly posádky v některých případech k neakutním případům se zpožděním několika minut.

Ledovková výstraha pokračuje, abychom mohli od rána jezdit, máme navíc v terénu 20 lidí. Provedeme ošetření trolejového vedení nemrznoucí směsí, v noci budeme tratě projíždět, aby 'dráty' nenamrzly a v pohotovosti budou 'trolejáři' pro případné odstraňování závad na vedení. pic.twitter.com/mJhr1B3JK1 — DPMB (@DPMBofficial) February 7, 2021

Od rána do desáté dopoledne policisté v kraji evidovali asi dvě desítky nehod. Do půl jedné odpoledne poté zaznamenali dalších jedenáct nehod. Necelých dvacet jich pak přibylo do čtvrté odpoledne. Konečná bilance k osmé večer se vyšplhala přes šedesátku nehod, kterou policisté vyšetřovali. „K tomuto číslu je nutné přičíst nemalé množství havárií a kolizí, při nichž řidiči nepožadovali a nebylo nutné vyšetření policií. Ani ve večerních hodinách nemuseli policisté řešit žádnou závažnou nehodu. Většina jsou v malé rychlosti, s hmotnou škodou a bez zranění," uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Doplnil, že hlavní tahy jsou s opatrností sjízdné. „Horší je to už na silnicích nižších tříd a na vedlejších komunikacích. Hodně problémů mají řidiči ve vedlejších ulicích ve městech či na parkovištích. Ty zatím údržba komunikací nestačila ošetřit," popsal v podvečer Malášek.

Odpoledne uzavřeli správci hradu Špilberk celý areál. Kvůli silné námraze a nebezpečí vzniku úrazu. „Uzavírka bude platit do odvolání," informovali na sociálních sítích i webu.

Okolo sedmé večer už naprostá většina vlaků jezdila bez zpoždění. V úseku mezi Vranovicemi a Šakvicemi odstraňovali pracovníci Správy železnic od rána silnou námrazu na trakčním vedení. Ta zásadně ovlivnila provoz na hlavním železničním koridoru, po kterém směřují mezinárodní vlaky do Rakouska a Slovenska. „Od 17.19 jsou sjízdné obě koleje," informovala před půl šestou v podvečer mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Ve druhé koleji pracovníci Správy železnic odstranili námrazu po tříhodinovém úsilí okolo jedné odpoledne. Následně byla sjízdná elektrickou trakcí. Na odstraňování námrazy v první koleji pak železničáři pracovali víc než čtyři hodiny.

Námraza na trakčním vedení

Aktuálně vlaky problematickým úsekem projíždějí bez omezení. Cestující musí počítat už pouze se zanedbatelným zpožděním v řádu nanejvýš minut. „Devadesát procent vlaků už jezdí bez zpoždění," sdělil před sedmou večer mluvčí Českých drah Robert Pagan.

Tři mezinárodní dálkové spoje měly dopoledne až dvouapůlhodinové zpoždění. Tři vlaky byly zcela odřeknuty. V úseku byla vzhledem k přerušenému provozu nasazena náhradní autobusová doprava. Po kolejích jela odklonem pouze jediná souprava. „Mezinárodní vlak EC Hungaria byl mezi stanicemi Břeclav a Česká Třebová odkloněn přes Přerov," upřesnil Pagan.

Kvůli silné námraze na trakčním vedení byl od půl jedenácté zastavený provoz vlaků také v úseku mezi Hrušovany u Brna a Židlochovicemi. Cestující svezla náhradní autobusová doprava „Okolo čtvrté odpoledne byl provoz plně obnoven, práce jsme tam dokončili," řekla Friebová.

Výstraha před velmi silnou ledovkou platí JM kraji až do pondělního rána (8:00). Varování platí zejména pro silnici I/19 Rozseč nad Kunštátem a dále pro I/50 Kužušice, I/54 Silničná, I/53 Lechovice obchvat. Jsme stále v pohotovosti, komunikace jsou nasolené. Jezděte opatrně! pic.twitter.com/FOkWu5shcW — ŘSD Jihomoravský kraj (@RSD_JHMoravsky) February 7, 2021

O půl dvanácté dostalo auto smyk na zledovatělé vozovce ve Žďárné na Boskovicku. Narazilo do sloupu elektrického vedení a zlomilo jej. „Dva mladí muži utrpěli lehká zranění, jeden hrudníku, druhý dolní končetiny. Po ošetření jsme je převezli na chirurgii boskovické nemocnice," sdělila Kropáčková.

Více k nehodě ve fotogalerii

Hasiči v neděli zasahovali u třinácti nehod, při kterých se zranilo šest lidí. Kromě Žďárné vyjížděli po čtvrté odpoledne do Vranovic na Brněnsku. „Havaroval tam mimo komunikaci autobus. V době nehody se v něm nacházel pouze řidič, který neutrpěl žádná zranění. Za využití traktoru se autobus podařilo vytáhnout zpět na komunikaci krátce před půl šestou," popsal mluvčí krajských hasičů Filip Venclovský.

Hromadnou nehodu odklízeli po šesté večer v brněnské Gajdošově ulici, kde se střetly dva osobní vozy a dodávka. „Zdravotnická záchranná služba převzala do své péče celkem tři zraněné. Hasiči zajistili havarovaná auta proti vzniku požáru a uklidili komunikaci od střepů. Provoz v místě nehody byl po dobu zásahu a vyšetřování omezený," doplnil Venclovský.

Na vozovkách kvůli namrzajícím srážkám hrozí náledí. Naše sypače byly v terénu již dnes ráno od 8 do 11 hodin. Nyní vzhledem k vývoji počasí naši řidiči opět usedli za volanty posypových vozů, aby znovu ošetřili silnice, které máme svěřeny do správy. Přesto jezděte opatrně ?! pic.twitter.com/xUFxvL1mn4 — Brněnské komunikace a.s. (@bkomcz) February 7, 2021

Policisté řešili v neděli ráno třeba nehodu v brněnské ulici Úvoz, kde se zranil muž jedoucí na koloběžce. „Nezvládl řízení a srazil se s osobním autem. Policisté nyní zjišťují příčinu nehody. Zda byla důsledkem kluzké vozovky či koloběžkářova stavu. Po nehodě totiž nadýchal půldruhé promile," řekl Malášek.

S problémy se kvůli počasí potýkají od rána regionální linky. „Z důvodu nepříznivých povětrnostních pdomínek dochází místy ke zpoždění autobusových i vlakových linek integrovaného dopravního systému kraje," informovali před půl desátou večer na webu zástupci firmy Kordis, která koordinuje hromadnou dopravu v kraji.

Nebezpečná chůze

Na tvorbu náledí si musí dát pozor hlavně řidiči v Brně, na Brněnsku a Vyškovsku. Ve vyšších polohách nad čtyři sta metrů je podle krajských silničářů ujetá vrstva sněhu krytá posypem.

Námraza se může tvořit také v ostatních okresech na jihu Moravy. Místy jsou tam silnice po chemickém ošetření.

Mluvčí Malášek upozornil, že se ledovka na vozovce tvoří zvlášť ve vyšších polohách, v lesích, a na komunikacích nižších tříd. „Nebezpečná je i chůze na neošetřených chodnících," poznamenal krátce po poledni.

Dálnice jsou po celý den mokré, po chemickém ošetření a sjízdné bez omezení. Řidiči ale musí dbát zvýšené opatrnosti.

V platnosti je po celou neděli výstraha meteorologů před silnou ledovkou v celém kraji. V okolí Veselí nad Moravou hrozí dokonce velmi silná ledovka.