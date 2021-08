/VIDEO/ Do sladkých snů uléhají obyvatelé Bítova na Znojemsku i tamního kempu. Pomáhá jim k tomu večerníčková melodie Pohádek z mechu a kapradí. Celé léto se nese z vrcholku skály Hvězdička, už víc než padesát let. Legendární večerky tam začal troubit na trumpetu dnes už sedmasedmdesátiletý Vladimír Kundrát. Letos předal pomyslné žezlo svému nástupci, pětatřicetiletému Jaromíru Sobotkovi.

Legendární večerky na skále nad Bítovem začal před padesáti lety hrát Vladimír Kundrát. Kvůli zdraví předal žezlo Jaromíru Sobotkovi. | Video: FB obce Bítov, se souhlasem Jaromíra Sobotky

„Je to pro mě čest, kamarádovi Vladimírovi už zdraví neslouží jako dřív. Loni jsme ještě troubili spolu, letos už chodím sám. On si to teď užívá doma v Bítově, slyší mě“ rád potěší svého předchůdce Sobotka.