Seznámit se s historií počátku dvacátého století a na vlastní oči vidět, jak žili legionáři, mohou lidé na Znojemsku. Od úterý 11. června do neděle 16. června je v Hevlíně zdarma přístupná expozice Legiovlaku. Skládá se ze čtrnácti zrekonstruovaných vagonů. Zájemci uvidí vůz polní pošty, zdravotní, filmový, velitelský, prodejní nebo ubytovací.

Legiovlak křižuje Českou republiku. Video pochází z Plzně, snímky ze Strakonic. | Video: Deník/Pavel Bouda

Speciálně upravený vlak je projektem Československé obce legionářské. Záměrem bylo vytvoření věrné repliky legionářského vlaku, který jezdil na Transsibiřské magistrále v Rusku v letech 1918 – 1920.

Ve všední dny je otevřeno od osmi ráno do šesti v podvečer, o víkendu od devíti do sedmi. „V pátek 14. června zavedeme mimořádné vlaky z Hrušovany nad Jevišovkou do Hevlína a zájemci mohou spojit návštěvu Legiovlaku s projížďkou retro motorovým vozem řady 810," pozval na sociálních sítích Martin Kouřil za Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě.

Jízdy pro veřejnost zahájí o půl druhé odpoledne a budou jezdit každou hodinu až do půl sedmé. V 19:40 pak začnou tradiční noční jízdy.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

„Komentované prohlídky se konají vždy ve všední dny od dvou hodin odpoledne, o víkendu každou hodinu. Školní skupiny si komentovanou prohlídku mohou objednat prostřednictvím formuláře, více informací najdou zájemci na stránkách www.csol.cz,“ sdělili pořadatelé.

Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta potrvá minimálně do roku 2026 díky podpoře Ministerstva obrany a Ministerstva dopravy.