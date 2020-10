Vedení Znojma nyní informovalo o tom, že pokračuje v přípravách na přeměnu prostoru západně od sídliště v udržovaný lesopark. „Ukončili jsme nájemní smlouvy u vybraných ploch, které buď budou sloužit k samotnému vybudování parku nebo k potřebné směně se soukromými vlastníky pozemků,“ sdělil místostarosta Znojma Jakub Malačka.

Lesopark by měl podle plánů radnice také odhlučnit sídliště od přeložky silnice číslo I/38 nazývané obchvatem města. Rozlohou by představoval osmnáct hektarů, což je asi pětadvacet fotbalových hřišť.

Obyvatelům sídliště se záměr velmi líbí. „Každý kousek udržované přírody se určitě hodí. Zatím můžeme jen posedávat na lavičkách pod okny paneláků a to není nic moc. Kdo chce, může se projít k nádrži Hnědka přes pole, ale tam si zase není kde sednout. Takže za mne ano,“ konstatoval například důchodce Jaroslav Švarc.

Další místní poukázali na dlouhodobý nedostatek parkovacích míst. „Ano, víc parkovacích míst bychom na sídlišti uvítali, ale myšlenka lesoparku je vynikající. Chodili bychom tam na procházky, odpočinout si i se psem,“ řekla již dříve Helena Nováková.

Lesopark by uvítaly snad všechny generace obyvatel. „Je to určitě zajímavý nápad. Je to věc, která mi v Příměticích chybí,“ svěřila se mladá maminka Jindra Vyhnánková.

Parkování je problém všude

Přednost lesoparku před parkovištěm dává další z obyvatel přímětického sídliště Robert Daněk. „Parkování je problém všude nejen tady. A kdo není úplně líný, může zaparkovat kousek dál, třeba u Hrušky. Takže lesopark určitě,“ myslí si muž.

Na potřebu koncepce při řešení městské zeleně upozornil šéf Okrašlovacího spolku Otto Bouda. „Každá kvalitní zeleň ve městě je dobrá. Musí se však řešit koncepčně a je nutné počítat s následnou pravidelnou údržbou do budoucna, aby takový lesopark nedopadl jako Městský lesík, který je bez údržby a pomalu na vykácení,“ upozornil před časem Bouda.

O záměru revitalizace Městského lesíka informoval místostarosta Malačka před několika dny. „Sešel jsem se s představiteli Městských lesů. Mluvili jsme o první etapě obnovy v lesíka, kterou bychom rádi dali do rozpočtu na příští rok,“ sdělil Malačka.

Jako obvykle při revitalizaci i zde radnice počítá s kácením. „Bohužel to znamená nutnost kácení, ale také samozřejmě i sázení. Hodně stromů je už na hranici životnosti a také bezpečnosti,“ nastínil místostarosta.

V lesíku v sousedství znojemské nemocnice se v budoucnu mají objevit výhradně původní dřeviny. „Budou to především lípy, duby, javory a další listnaté stromy. Určitě budeme sázet nic exotického. Vše se uskuteční na základě již zpracovaného projektu,“ řekl Deníku Rovnost manažer pro celospolečenské funkce lesa Ondřej Benešovský.

Obyvatelé Znojma plány na zlepšení stavu lesíka vítají. „Chodívala jsem do lesíka od mládí. Poslední dobou se tu moc neudělalo. Takže jsem jen ráda, že na obnovu radnice myslí,“ řekla například Jaroslava Eisenbruková.