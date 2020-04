Letošní zápis do škol jako nikdy dříve. Bez dětí

Výjimečnou událostí jsou letošní zápisy do prvních tříd ve Znojmě bez osobní účasti rodičů a budoucích prvňáčků. O tento sváteční den přijdou kvůli pandemii koronaviru. Zapsat dítě do první třídy musí žadatelé z řad rodičů elektronickou cestou nebo dodáním příslušných dokladů v papírové podobě do poštovních schránek jednotlivých základních škol.

Zápis do první třídy, ilustrační foto. | Foto: ČTK