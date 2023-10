Jihomoravští hasiči cvičili v těchto dnech na Vranovské přehradě. Cílem bylo mimo jiné zautomatizovat pohyby a nastavit tělo i mysl na náročné situace, které mohou přijít.

Zdokonalení techniky, kterou hasiči využívají při záchraně v nepřístupném terénu, bylo hlavním tématem cvičení na Vranovské přehradě. | Foto: HZS JMK

První den výcviku se lezci zaměřili na zopakování speciálních technik souvisejících se záchranou osob ze studny, lomové stěny a sila. „Zopakovali si jednolanovou techniku a záchranu u výškových pracovníků,“ sdělil instruktor lezecké techniky Jiří Buček.

Zdroj: Youtube

Druhý den účastníci cvičení v okolí Vranovské přehrady procvičili záchranu z nepřístupného terénu pomocí protiváh, traverzů a kladkostrojů. Na programu bylo i upevňování kotevních bodů pro práce ve výškách.

Lidé, kterým se stane nehoda při pádu do hloubky nebo v nepříznivém terénu, se mohou spolehnou na pomoc hasičů, kteří je dopraví do míst, kam se již dostanou záchranáři. „U Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje slouží ve výkonu služby každý den jedno družstvo hasičů specialistů pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, a to v Brně a další tři lezecké skupiny na požárních stanicích Blansko, Hodonín a Znojmo,“ sdělil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Nedávno se záchranáři a hasiči účastnili společného cvičení na zámku ve Vranově nad Dyjí. Museli vyprostit z podkroví dělníka.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Doprava ve Znojmě zhoustne. V pondělí začaly opravy části Vídeňské ulice

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová