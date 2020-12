„Voda zdražuje, ale to se dalo očekávat, nepřekvapuje mě to. Děti se snažím vést k tomu, aby zbytečně vodou neplýtvaly. Sprchujeme se, napuštěná vana je spíše vzácností. Postupně zdražuje skoro všechno, tak s částkou na vodu v rodinném rozpočtu počítáme,“ pokrčila rameny Klára Trávníčková.

Zdražení o bezmála šest korun za metr krychlový jí ukázal nový ceník vodného a stočného, který zveřejnila Vodárenská akciová společnost. Podle mluvčí společnosti Ivy Librové se na zvýšení ceny projevila inflace i potřeba investic do vodovodů a kanalizací. „Také vzrostly ceny surové vody, chemikálií, předpokládáme i vyšší opravy na majetku,“ zdůvodnila zvýšení ceny za vodu Librová.

Cena vodného a stočného od 1. 1. 2021:



Moravský Krumlov – 100,85

Znojemsko – 100,49

Hodonicko – 68,12

Horní Dunajovice a Želetice – 80,00

Mikulovice – 83,63

Daníž – 38,41

Morašice – 32,00

Povodí Jevišovky – 58,25

Vranovská Ves – 44,00

Jaroslavicko – 39,12



Ceny jsou uváděny v Kč za m3 (1 000 litrů).

Navrhované ceny zřejmě v pátek schválí i valná hromada Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, do něhož většina obcí patří. „V loňském roce jsme hodně investovali do obnovy vodovodních řadů i kanalizací. Na Miroslavsku například do Sdruženého vodovodu Damnice, který propojí mnoho dalších obcí. Také musíme vytvářet rezervy na opravu infrastruktury. To se v poslední době vyplatilo třeba hodně ve Znojmě při opravách komunikací. Spolupracujeme s městem, a když je třeba, opravíme sítě dokud jsou ulice rozkopané. Takto ale spolupracujeme s mnoha dalšími obcemi,“ zdůvodnila místopředsedkyně znojemského vodárenského svazku Barbora Arndt.

Nejvíc peněz vytáhne voda z kapes obyvatelům Moravského Krumlova, celkem 100,85 korun za metr krychlový. Navzdory tomu, že zůstává stejná, jako loni. Krumlovští totiž podléhají ceníku Vodovodů a kanalizací Třebíč, z něhož se snaží zatím neúspěšně několik let vystoupit. „Za stočné sice pro další rok cenu snížili, ale o stejnou částku navýšili vodné, cena tak zůstává stejná jako letos,“ uvedl místostarosta Krumlova Zdeněk Juránek.

Obyvatelé Znojma zaplatí za kubík jen o něco méně, 100,49 korun. Spokojeni mohou být ale lidé v Morašicích. Obec s dvě stě dvaceti obyvateli totiž lidem vodu dotuje. „Jsme malá obec, nic víc toho lidem nemůžeme dát, tak se jim snažíme pomoci alespoň takto,“ uvedla starostka obce Adéla Šotkovská. Morašičtí tak zaplatí za vodu jen 32 korun za metr krychlový.