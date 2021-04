Nejvíc podle informací Deníku Rovnost ale lidé nakupovali náplně do gumovacích per, tužky či pastelky. Ty mizely i z naplněných regálů v Papírnictví Vojtěch ve znojemské Kovářské ulici. Doplnit zásoby si tam přišel téměř dvojnásobek školáků s rodiči, než v běžném provozu.

„Během dne jsme obsloužili až sto sedmdesát procent zákazníků. Kromě školních potřeb nakupovali lidé například i akrylové barvy, štětce či malířská plátna,“ přiblížil majitel papírnictví Martin Vojtěch.

Na otevření se v obchodě připravovali celý víkend. „Naskladňovali jsme zboží, naceňovali, udělali jsme i některé úpravy v prodejně, utírali usazený prach,“ dodal Vojtěch.

Nad vodou je držel e-shop

Doposud prodejnu držel nad vodou e-shop, který majitel zřídil kvůli zavřeným obchodům v létě. „Díky e-shopu jsme přežili lockdown, ale protože jsme asi na padesáti procentech běžného prodeje, nedosáhli jsme zase na kompenzace od státu. Teď si jenom přejeme, aby už bylo po všem. Moc ale nevěřím tomu, že nás zavřeli naposledy,“ pokrčil rameny Vojtěch.

Především bačkory pro školáky šly na odbyt v prodejně obuvi na Horním náměstí. „Jeden má široký nárt a druhý zase úzkou dlouhou nohu. Nakupovat boty přes internet je řehole,“ vítala otevření prodejny nakupující matka dvou školáků.

Do prodejny Obuv Svoboda, která se ve Znojmě zaměřuje na dětskou obuv přišel obvyklý počet zákazníků. „Zvýšený zájem jsme nezaznamenali. Je možné, že lidé si nejsou jistí, zda je skutečně otevřeno,“ uvedla prodavačka Libuše Černá.

Také ona strávila s kolegyní uplynulé dny přípravou. „Uklízely jsme prodejnu, doplňovaly zboží, sklady máme plné už z dřívějška. Další zboží doplníme podle poptávky. Zatím nejvíc nakupovali lidé bačkůrky pro děti do školy,“ přiblížila Černá.

Už ne přes výdejní okno ale přímo v prodejně mohli boty pro děti vybírat i zájemci v Židlochovicích na Brněnsku. „Využilo toho hodně zákazníků, hlavně maminky s dětmi. Doposud si mohli zboží vybírat jen z regálu před prodejnou, obsloužili jsme je přes okno. Zkoušeli boty venku. Když vyspělejší děti potřebují velikost pro dospělé, prodáme jim je taky,“ řekla majitelka prodejny s obuví v obchodní pasáži na Náměstí Míru Květoslava Vašíčková.

Děti ze všeho vyrostly

Se svými třemi dětmi ve věku od osmi do tří let tam vybírala zboží i paní Marcela. „Za tu dobu, co jsou obchody zavřené vyrostly dětem nohy. Potřebují jarní boty a přezůvky do školy,“ stačila poznamenat mezi nákupy.

V blízkém obchodě s použitým textilem nakupovali lidé i oblečení. „Kalhoty, trika, mikiny, lidé kupují všechno, říkají, že děti ze všeho vyrostly,“ poznamenala prodavačka.

Malý zájem kupujících pocítila naopak majitelka prodejny v Tasovicích na Znojemsku. „Liduprázdno bylo i v ulicích a do obchodu přišli lidé také jen ojediněle. Zřejmě si už zvykli na jiný způsob nakupování. Já už ale jen doprodávám, protože jsem tři roky v důchodu,“ svěřila se Věra Slepánková.