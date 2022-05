Ke dvěma velkoprodejnám potravin a drogistického zboží by ve městě s necelými šesti tisíci obyvateli přibyla další. V současnosti nakupují místní už v Albertu a Penny, v severní části města provozuje prodejnu také společnost COOP. „Společnost Lidl už řeší tuto vizi několik let. Postavit prodejnu na místě stávající čerpací stanice na křižovatce Znojemské a Okružní ulice je v souladu s územním plánem. Proti záměru nemáme námitky, naopak si myslíme, že obyvatelé by další prodejnu ve městě uvítali,“ sdělil místostarosta Krumlova Zdeněk Juránek.

Zástupci Lidlu jednají o převodu pozemků se současnými soukromými majiteli. Patří mezi ně společnost A+S, která čerpací stanici provozuje. „Vím, že uzavřeli smlouvu o budoucí kupní smlouvě, na místě už probíhá průzkum na jehož základě vznikne projekt. Poté by se začalo stavět,“ naznačil Juránek.

Rozsah plánované stavby přiblížil Deníku Rovnost mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler. „Rádi bychom v Moravském Krumlově otevřeli prodejnu nové generace o rozloze zhruba čtrnáct set metrů čtverečních. Majetkové vztahy máme vyřešené nyní pracujeme na podkladech pro stavební povolení, k němuž se musí vyjádřit řada institucí,“ uvedl Myler.

Mluvit podle něj o tom, kdy přesně bude stavba zahájena a kdy si v prodejně lidé poprvé nakoupí, je nyní předčasné. „Celý projekt je v současné době v rané fázi příprav, proto zatím není možné upřesnit termíny. Ohledně zahájení výstavby a otevření ale budeme včas informovat,“ dodal mluvčí Lidlu.

V moderní, ekologické prodejně by podle něj mělo vzniknout také pětatřicet pracovních míst.

Představitelé města jsou s investorem i projektantem ve spojení. „Našim úkolem je pohlídat jak se například uskuteční napojení na kanalizaci a také aby se zachovala průchodnost nového chodníku na Kačenku. Nutné bude zbudovat přechod pro chodce,“ nastínil místostarosta Krumlova Juránek.

Krumlovští ale o možnost nákupu pohonných hmot ve městě nepřijdou. Budou pro ně muset jet ale o zhruba kilometr dál na Ivančickou ulici. Tam provozuje benzinku EuroOil. „Raději bych tady nechal tu benzinku, kousek odtud je Penny, nevím, na co další obchoďák,“ zvažoval záměr muž, který se představil pouze jako Marek.

Jitka Sobotková by naopak nové možnosti nákupu přivítala. „Každý řetězec má jiný sortiment i ceny. Zrovna Lidl bych tady viděla ráda,“ měla opačný názor žena.