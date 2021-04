„Znojemský MoZaic je třináctistupňové pivo stylu BrutIPA, který je charakteristický vysokým prokvašením, a tím velmi nízkým, až nulovým obsahem cukrů. Po vinařsku se tedy dá říci, že je to pivo velmi suché a hojně sycené přírodním oxidem uhličitým, vznikajícím během kvašení a zrání. To je důvod, proč je tento styl nazýván pivním sektem a může být zajímavou alternativou i pro ortodoxní vinaře,“ přiblížil ředitel pivovaru Miroslav Harašta.

V prodeji je pouze tisíc lahví v pivovarské prodejně a na e-shopu pivovaru Znojmo. Na zelené pivo Znojemští výrobci nechtějí slyšet. „Striktně odmítáme barvit pivo azurovou modří, protože je to tak, že do zlatého moku se přidá něco, aby bylo zelené. To podle nás k pivu nepatří. Proto jsme tento pivní sekt udělali jako náš velikonoční speciál. Necháváme se inspirovat vínem a na květen už chystáme pro příznivce další překvapení,“ dodal Harašta.

MoZaic získal své jméno po stále populárnější chmelové odrůdě Mosaic, původem ze Severní Ameriky. Je tak pojmenovaná po svém pestrém aroma, kde můžete najít tóny borůvek, manga, citrusů, tropického ovoce i bylinek. „Právě tento chmel dokonale doplňuje, i díky svému příjemně hořkému pozadí, suché tělo originálního znojemského pivního sektu. Ten má zároveň velmi světlou barvu a příjemnou pitelnost i při obsahu alkoholu přes sedm procent,“ podotkl Harašta.