VIDEO: Líná Dyje ve Znojmě v polovině léta. Podívejte se, kolik je v řece vody

Nižší průtok než v ostatních letech zaznamenávají v těchto dnech vodáci na řece Dyji ve Znojmě. Na lodích ze Znojma směrem do Krhovic ale přesto vyrážejí. „Je to fajn prázdninové drobdodružství. Také bych to chtěla jednou zkusit," nechala se slyšet jedna z turistek, když obdivovala odvahu skupinky nadšenců nasedajících do lodí u Staré vodárny ve Znojmě.

Pohled na řeku Dyji z Koželužské ulice ve Znojmě ve středu 26. července. | Video: Deník/Ilona Pergrová