„Duben bude věnovaný životnímu prostředí. Uskuteční se procházka s lesníkem v Městském lesíku, kde se zájemci dozví informace z právě probíhající obnovy lesa. Po dvouleté pauze by se měla uskutečnit také oblíbená akce Den země, a to v pátek 22. dubna. V květnu se pak každý může zapojit do soutěže Do práce na kole a také nebude chybět Den bez úrazu, který se uskuteční 19. května. V druhé polovině roku jsou v plánu Podzimní Dny zdraví, Den bez aut či adopce stromů v Kolonce,“ nastínila plány mluvčí znojemské radnice Soňa Bystřická.