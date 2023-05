Kristka charakterizují neobvyklé happeningy, a jeho nymfy, múzy a další díla jsou k vidění po celé jižní Moravě. Například ve skalní kapli u Louckého kláštera ve Znojmě, na Břeclavsku u Pohanska zase obdivují turisté jeho Strom větrné harfy, nepřehlédnutelné je i piano balancující na špičce Zámečku v Podhradí nad Dyjí. Originalitou hýří i Kristkův dům v Brně v Tišnovské ulici. Budí pozornost nápady, popírajícími realitu. Jako například dvě obří ruce vystupující z rohu budovy. Právě v Kristkově domě v Brně se v sobotu uskuteční neotřelá oslava jeho narozenin.

Jak začala Vaše tvorba? Co nebo kdo vás ovlivnil, inspiroval?

Začala vlastně při mém prvním Štědrém večeru roku 1943. Maminka mě na kuchyňském stole prý přebalovala a babička přitom na kuchyňské lince zrovna zabíjela kapra. Při rozmáchnutí pekelném, jak to babička vždy uměla, aby usekla ubohé rybě rázem hlavu, vylétla ta palička s vroubkovaným kováním do vzduchu. Babičce zůstalo v ruce jen to držátko, a co čert chtěl – nebo nechtěl – přistála mně na hlavě. Maminka řvala na svou matku: „Ty mně toho kluka zabiješ!“ Babička, která mě nadevše milovala, za to rozhodně nemohla. Otec kolem toho kulatého topůrka omotal kousek látky, aby to utěsnil, ale vylétávalo stejně každý rok, ale to já jsem už u toho nebyl.

