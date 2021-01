Odolnost ledu v Blížkovicích testují první nedočkavci, především z řad místních obyvatel. „Já sice nebruslím, ale kluci říkali, že to bylo super. Po ledu se s nimi v neděli prohánělo asi dvanáct dalších bruslařů. Po dnešku bude led silnější,“ komentovala zimní zážitek obyvatelka městyse Zdeňka Zamazalová.

Podle starostky obce ale lidé vstupují na ledovou plochu na vlastní riziko. „Je to přítokový rybník a tloušťka ledu se může v různých místech lišit,“ varovala před ukvapeným nadšením starostka Blížkovic Šárka Ježková s tím, že městys rybník a ledovou plochu neudržuje.

O zkušenost se podělil i Pavel Picmous. „Byli jsme tam v neděli, hráli jsme hokej a drželo to. Dělali jsme díru do ledu a mělo to osm centimetrů. Vzadu u ostrova to ale bylo rozmrzle. Ale teď má hodně mrznout tak to bude lepší,“ napsal na facebooku Blížkovic.

Zatímco počasí se současnými teplotami zhruba sedm stupňů pod nulou tvorbě ledu nahrávají, provozovatelé městských kluzišť mají svázané ruce hygienickými opatřeními. „Zprovoznění kluziště plánujeme, jakmile nám to vládní opatření umožní. Vzhledem k tomu, že je vydává vláda, ale nejsme schopni říct konkrétní datum. Kluziště jsme však schopni zprovoznit v řádu dnů,“ uvedla mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Základ kluziště je ve Znojmě hotový už od počátku zimy. „Čekáme na uvolnění abychom dodělali led a připevnili mantinely. Plné zprovoznění a údržba kluziště vyžaduje nemalé náklady v řádu desítek tisíc korun, které takto šetříme. Navíc je potřeba myslet i na to, že například při povolení pro šest lidí na venkovním sportovišti není tato situace pro kluziště udržitelná. Kumulovali by se zde lidé a s napětím čekali až někdo kluziště opustí, aby zaujali jeho místo,“ upřesnil místostarosta Znojma Jakub Malačka.

Radost bruslařů by mohli podpořit i předpovědi hydrometeorolgů podle nichž mají v následujících dnech mrazy na jižní Moravě posílit. Od čtvrtka by se měly držet pod nulou i přes den a v neděli by měly spadnout až k patnácti stupňům pod nulou.