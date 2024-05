Májové otevřené sklepy lákaly v sobotu do Nového Šaldorfa milovníky vína. Od deseti hodin dopoledne mohli navštívit bezmála dvacet sklepů.

Májové otevřené sklepy lákaly návštěvníky do Nového Šaldorfa. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Kromě vín nabízeli vinaři i pohoštění. Ve sklepních uličkách zahrály čtyři cimbálové muziky. Degustační den končí u historického lisu, kde od půl deváté večer zahraje znojemská hudební skupina Onkels.

Kam za vínem příště

VINAŘSKÁ POHOTOVOST. Kdo nestihl návštěvu otevřených sklepů, nemusí zoufat. Vinaři na Znojemsku drží pohotovost a ve vinařských obcích je obvykle minimálně jeden sklep otevřený žíznivým kolemjdoucím. Více se dočtete TADY.

Titul Penzion roku putuje do Šaldorfa. Objevil ho i známý návrhář Osmany Laffita

VRBOVEC. Cech vinařů Vrbovec pořádá další ročník otevřených sklepů. Vinaři zvou do Vrbovce v sobotu 25. května. „Přijďte ochutnat to nejlepší, co vám mohou nabídnout, zakousnout přitom něco dobrého, zazpívat si s několika cimbálovkami, harmonikáři či mužáckým sborem a poznat historii sklepní uličky největší vinařské obce znojemské podoblasti,“ pozvali vinaři z Vrbovce.

ŠATOV. První červnový víkend patří již dlouhá léta otevřeným sklepům v Šatově. Letos se akce koná ve dnech 31. května až 2. června. Návštěvníci dostanou příležitost ochutnat to nejlepší ve sklepech všech vinařů šatovského spolku.