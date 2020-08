Ne zcela jednoduchou křižovatku s přechody pro chodce nemají v lásce řidiči, kteří často čekají v kolonách při výjezdu z Palackého ani chodci. „Přejít z domu přes přechod v Palackého k ulici Rooseveltova není vůbec bezpečné. Zleva jezdí auta od Brna mnohdy tak, jako by si jejich řidiči ani neuvědomovali, že už jsou ve městě, a ani nepočítají s chodci na přechodu. Když tudy chodím, bezpečně se rozhodně necítím,“ svěřil se jeden z místních Jaroslav Dvořák.

Dílčích úprav se křižovatka dočkala před třinácti roky. Výjezd z Palackého ulice posunuli stavební inženýři tak, aby auta najížděla na hlavní silnici kolmo. A to mate často i zkušené řidiče, kteří si při vjezdu na hlavní sinici Rooseveltovu doleva z Palackého směrem ke hřbitovu myslí, že už jsou na hlavní silnici a tím pádem mají přednost před auty, přijíždějícími od nádraží. „Není to tak, i když mnoho řidičů si to opravdu myslí. Na dodatkových tabulkách je křižovatka naznačena jako jedna. Tudíž vozidlo, které vyjíždí z Palackého doleva na Rooseveltovu by správně mělo dát přednost v jízdě vozidlu, které přijíždí zprava, tedy také z vedlejší ulice 28. října. Tady by pomohlo, kdyby dodatkové tabulky udělaly z jedné křižovatky dvě. Je to technikálie, která by křižovatku udělala pochopitelnější podobně, jako je to například u krajzáku,“ naznačil učitel autoškoly Marek Neuschl.

Místní řidiči se této křižovatce poměrně často vyhýbají a odbočují z Palackého o ulici dříve do ulice Jiráskova.

To, že problematická křižovatka není jednoduchá a bezpečná dokládají časté dopravní nehody. Většinou jde o drobné kolize, policie ovšem eviduje i jednu oběť na životě. V roce 2007, krátce po úpravách tvaru křižovatky, zde zahynul starší muž. Při přecházení silnice ho bokem srazil autobus a pak jej přejel zadním kolem. Muž na místě zemřel.