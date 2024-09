Ivana Solařová, bývalá starostka Znojma, ekonomka, 53 let, Znojmo, ANO 2011.

Šest tisíc preferenčních hlasů obdržela ve volbách do krajského zastupitelstva jihomoravská lídryně politického hnutí ANO Ivana Solařová. Ani to, ani navýšený zisk hlasů a mandátů pro celou kandidátku, ale nestačilo na vítěznou koalici Spolu vedenou lidoveckým hejtmanem Janem Grolichem. Bývalá starostka druhého nejlidnatější města jižní Moravy skončí v opozici, podobně jako doma ve Znojmě.

Jak hodnotíte výsledek voleb v Jihomoravském kraji?

Výsledek rozhodli voliči svými hlasy a já jsem především ráda, že k volbám dorazili. A děkuji především našim voličům, díky kterým jsme získali na jižní Moravě téměř 95 tisíc hlasů. Je to obrovská důvěra a podpora, kterou nesmíme zklamat.

Překvapily vás výsledky hlasování něčím, případně čím?

Překvapilo mě množství stran, které se do krajského zastupitelstva dostaly. Respektive množství stran, které pětiprocentním sítem tentokrát neprošly.

ANO sice neobhájilo vítězství, ale posílilo, co do počtu hlasů i mandátů. Co zatím podle Vás stálo?

Mám velkou radost, že jsme takto významně posílili z 15 na 22 mandátů. Nespokojenost občanů, kterým se díky současné vládní politice neustále zhoršuje životní úroveň a jejich potřeby zůstávají bez odezvy, je evidentní. Právě proto má hnutí ANO tak velkou podporu a bude i na krajské úrovni, i když z opozičních lavic, hájit zájmy všech občanů bez ohledu na věk a sociální zázemí.

A naopak jaké byly podle vás hlavní příčiny vítězství koalice Spolu?

Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP09) na jižní Moravě nevyhrála, protože právě lídr této koalice se před lidmi maximálně snažil skrýt, že za ním koalice SPOLU stojí. To se mu povedlo a stal se tak protestním hlasem uvnitř vládní koalice, čemuž voliči uvěřili.

Jaká bude role vašeho zastupitelského klubu? Kdy se zformuje a kdo bude v jeho čele?

Vše, co se týče fungování nového zastupitelského klubu, budeme řešit příští týden, kdy se poprvé sejdeme v novém zastupitelském složení.

Které priority z programu budete chtít prosadit i z opozice?

Budeme aktivně prosazovat všechny priority našeho programu. Proto jsem s ním do programu šli a za každým bodem z něj si stojím. A pevně věřím, že staronové vedení kraje podpoří také naše opoziční návrhy, které budou pro blaho občanů.

Jaké jsou vaše nejbližší osobní politické plány?

Jsem zastupitelkou města Znojma a nyní budu i v zastupitelstvu krajském. Je to pro mě výzva, kterou beru s velkou pokorou a respektem, vždyť zastupujete přes 1 220 000 obyvatel našeho kraje. A to už je opravdu velká zodpovědnost.