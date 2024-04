Významné jubileum oslavila v těchto dnech Marie Udržalová ze Znojma. I ve sto letech zůstává vitální dámou, která si potrpí na svůj vzhled a kulatiny oslavila s rodinou v restauraci.

Oslavenkyně a místostarosta Znojma Jan Blaha. | Foto: Město Znojmo

Marie Udržalová se narodila 24. března 1924 a celý svůj život strávila ve Znojmě a v jednom zaměstnání. Od roku 1945 se navíc ani nestěhovala, již skoro sedmdesát let žije v Kolonce. „Po škole nastoupila do Galy, kde později potkala i svého budoucího manžela. Protože byl o šest let mladší, zůstala v práci i v důchodovém věku, aby mohli na odpočinek odejít společně. I pak si ale přivydělávala úklidy,“ shrnula Denisa Mandátová z oddělení vnějších vztahů znojemské radnice.

Oslavenkyně vychovala syna a těší se ze dvou vnoučat a pěti pravnoučat. „Bydlíme v jednom domě, takže mamince vypomáhám se vším, co je třeba, protože ji zlobí kolena a pohybuje se na vozíku. Má ale velice ráda společnost, navštěvují ji kamarádky. Nenechá si ujít jedinou příležitost, aby mohla jet navštívit svá vnoučata,“ popsal její syn Jaromír.

K narozeninám přišel jubilantce popřát místostarosta Jan Blaha a ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení Radoslav Kraus. „Přijeli jsme paní Udržalové jen popřát, nakonec jsme s ní ale strávili celé dopoledne. Bylo velice příjemné poslouchat její povídání o tom, jak se v průběhu let Znojmo měnilo. Je obdivuhodné, že zůstala věrná jednomu bydlišti a jednomu zaměstnání. To se dnes už nevidí. Navíc z ní vyzařovala vitalita a velká chuť do života, kterou by jí mohli závidět i mnohem mladší lidé,“ poukázal místostarosta Blaha.

Oslavenkyně se na svoji oslavu s hosty připravila. „Oblékla si slavnostní šaty a nechala se i učesat. Jak prozradil její syn, na návštěvu se moc těšila, takže nechtěla nic zanedbat a záleželo jí na tom, jak bude vypadat,“ zmínila Mandátová.